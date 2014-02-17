Hamburg yenildi, van Marwijk gitti



Hamburg’da Bert van Marwijk dönemi sona erdi. Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın 21’nci haftasında lig sonuncusu Eintracht Braunschweig’a konuk olan kuzey Almanya ekibi, rakibine 4-2 yenilerek ligde üst üste 7’nci yenilgisini aldı. Maça ikinci yarıda oyuna giren ve 3 gol atan (51./61./85.) Braunschweig’ın Kongo asıllı futbolcusu Domi Kumbela damgasını vurdu. Ev sahibi takımda gol perdesini 90+3’te Jan Hochscheidt kapattı. Hamburg’un tecrübeli file bekçisi Rene Adler yaptığı acemice hatalarla mağlubiyete zemin hazırlarken, Pierre-Michel Lasogga (23.) ve Ivo Ilicevic’in golleri (76.) konuk takıma puan getirmeye yetmedi. Bu sonuçla Hamburg’un puan cetvelinde doğrudan düşme sırası olan 17’ncilikteki yeri değişmedi. Bu sezon bir maçta ilk kez ikiden fazla gol atan Braunschweig ise 15 puana ulaşarak ligde kalma umudunu arttırdı.

Hamburg'da van Merwijk gitti, basına göre Slomka geldi

Braunschweig karşısında alınan yenilgi Hollandalı teknik adamın sonu oldu. Cumartesi günkü maçın ardından akşam saatlerinde kulübün internet sitesinden van Marwijk’in 143 gün süren teknik direktörlük görevine son verildiği duyuruldu. Van Marwijk’in yerine teknik direktörlük görevi için adı geçen Felix Magath, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Fulham’a imza attı. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg'da van Marwijk'in yerine teknik direktörlük görevine Mirko Slomka getirildi. Slomka son olarak Hannover 96'yı çalıştırıyordu. Alman hoca, devam eden sezonda Thorsten Fink ve van Marwijk'ten sonra Hamburg'un üçüncü hocası olacak. Hamburg daha önce tek sezonda üç hocayla çalışmamıştı.

Stuttgart'taki kriz de sürüyor

Ligin bir başka köklü kulübü Stuttgart da zor günler geçiriyor. 21’nci haftada Hoffenheim’a konuk olan kırmızı-beyazlılar rakibine 4-1 yenilerek ligde üst üste 6’ncı mağlubiyetini aldı. Ev sahibi takım Sven Schipplock’un 2 (12./66.), Kevin Volland (49.) ve Roberto Firmino’nun penaltı golleriyle (90.) sonuca gitti. Stuttgart’ın teselli sayısı Antonio Rüdiger’den geldi (78.). Moritz Leitner 80'nci dakikada ikinci sarı kartını görünce konuk takım son 10 dakikayı bir kişi eksik oynadı.

Ligin alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren bir başka takımı Werder Bremen, Mönchenglabach’ı ağırladığı maçta 1 puanı bitime iki dakika kala bulduğu golle kurtardı. Konuk Gladbach henüz 6’ncı dakikada Rafael’in golüyle öne geçmesine rağmen kendisini rahatlatacak sayıyı bulamadı. Bremen’in golünü serbest vuruştan yaptığı şık vuruşla yeni transfer Lucovic Obraniak attı. Sezonun ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Borussia Mönchengladbach, ikinci yarıdaki ilk puanını Bremen karşısında aldı.

Haftanın maçından Schalke galip ayrıldı

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Hamburg, Stuttgart ya da Bremen'in aksine gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Bayer Leverkusen ile Schalke’nin karşılaşmasında gülen taraf konuk Schalke oldu. Sezonun ikinci yarısında üstün bir grafik yakalayan mavi-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Schalke Leon Goretzka ile öne geçerken (28.), Leverkusen bu gole kornerden gelen topta Felipe Santana’nın kendi kalesine attığı golle karşılık verdi (66.). Konuk takımın üstünlük sayısını Hollandalı yıldızı Klaas Jan Huntelaar attı (74.). Bu sonuçla Schalke 4’üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Üçüncü Borussia Dortmund ikinci sıradaki yeri değişmeyen Leverkusen ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Dortmund gol krallığı yarışında

Zira Eintracht Frankfurt’u ağırlayan Borussia Dortmund, haftanın 4 gollü bir başka sonucuna imza atarak rakibini 4-0’la geçti. Sarı-siyahlılar bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalsa da iki golcü forveti gol krallığının en iddialı isimleri olmayı sürdürüyor. Frankfurt karşısında maçın 3’üncü golünü penaltıdan kaydeden (47.) Robert Lewandowski ligdeki gol sayısını 14’e yükseltti. Polonyalı forvet gol krallığı yarışında ilk sırayı Hertha Berlinli Adrian Ramos ile paylaşıyor. Rakip filelere 2 gol bırakan Pierre-Emerick Aubameyang da (10./20.) 13 golle gol krallığı yarışında bu ikilinin hemen ardından geliyor. Yeni transfer Sırp Milos Jojic de Bundesliga’daki ilk maçında oyuna girdikten 17 saniye sonra maçın son golünü kaydederek (68.) dikkat çekti.

Lider Bayern Münih’in haftayı 3 puanla kapattığını söylemeye herhalde gerek yok. Bavyera ekibi de Freiburg karşısında 4-0’lık bir sonuç aldı. Dante (19.) Xherdan Shaqiri (34./42.) ve Claudio Pizarro (87.)’nun golleri Bayern Münih’in Bundesliga’daki yenilmezlik serisini 46 maça çıkardı. Ligde 13 maçtır galip gelen ve sezonun ikinci yarısında henüz kalesinde gol bile görmeyen son şampiyonun en yakın rakibi Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkı 16’ya yükseldi.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında Mainz, Hannover 96’yı 2-0’la geçti. Ev sahibi takımın gollerini Yunus Mallı (51.) ve uzatma dakikalarında Eric Maxim Choupo-Moting attı.

Nürnberg sezonun ikinci yarısında tutulmuyor

Pazar günü oynanan 21’nci haftanın son iki maçında gülen taraf deplasman ekipleri oldu. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan ve Avrupa kupaları hayalleri kurmaya başlayan Augsburg’un yükselişini ligde kalma mücadelesi veren Nürnberg sekteye uğrattı. Nürnberg deplasmanda, Augsburg’u 1-0 yenerek puanını 20 yaptı ve puan cetvelinde 14’üncü sıraya tırmandı. Nürnberg teknik direktörü Gertjan Verbeek, maçtan sonra “Tamamen memnunum diyemem. Çok çabuk top kaybettik. Gol sonrası savunmaya çekildik, az futbol oynadık. Ancak mücadeleyi hiç bırakmadık” diye konuştu. 30 bin 660 kişinin izlediği maçın tek golünü 65’nci dakikada 11'inci sezon golünü kaydeden Josip Drmic attı. Sekiz maç sonra ilk yenilgisini alan Augsburg, sahasında Nürnberg’e yaklaşık 40 yıldır üstünlük sağlayamıyor. Sezonun ilk yarısında hiç galibiyet alamayan Nürnberg, sezonun ikinci yarısındaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde ederek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Wolfsburg Avrupa yolunda

Pazar gününün son maçında Wolfsburg, ilk yarısını geride kapattığı maçta Hertha Berlin’i sahasında 2-1 yenerek beşinci sıraya yerleşti ve zirvedeki üçlüye biraz daha yaklaştı. Hertha Berlin 21’nci dakikada Per Skjelbred'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. ‘Kurtlar’ 58’nci dakikada Robin Knoche ile beraberliği sağladı. Maçı çeviren isim oyuna girdikten sekiz dakika sonra başkent ekibinin filelerini havalandıran Daniel Caligiuri oldu (78.). Sezonun ilk yarısının sürpriz ekibi Hertha Berlin’in form grafiği düşmeye başladı. Jos Luhukay’ın ekibi, sezonun ikinci yarısında oynadığı dördüncü maçında üçüncü yenilgisini aldı.

Puan durumu

1.Bayern Münih 59

2.Bayer Leverkusen 43

3.Borussia Dortmund 42

4.Schalke 40

5.Wolfsburg 36

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16.Freiburg 18

17.Hamburg 16

18.Eintracht Braunschweig 15

22. haftanın programı

21 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Schalke 04 – Mainz

22 Şubat 2014, TSİ 16:30

Mönchengladbach – Hoffenheim

Freiburg – Augsburg

Nürnberg – Eintracht Braunschweig

Hamburg – Borussia Dortmund

Stuttgart – Hertha Berlin

Wolfsburg – Bayer Leverkusen (TSİ 19:30)

23 Şubat Pazar

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen (TSİ 16:30)

Hannover 96 – Bayern Münih (18:30)