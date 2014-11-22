Hamburg taraftarı Çarşı'nın rekorunu kırmaya çalışacak

Bundesliga’da bu hafta sonu oynanacak Hamburg-Werder Bremen maçında ev sahibi Hamburg, 2011 yılında Beşiktaş taraftarları tarafından kırılan 132 desibellik ses rekorunu kırmaya çalışacak.

eurosport.com’da yer alan habere göre, Bundesliga’da bu hafta sonu oynanacak Hamburg-Werder Bremen maçında ev sahibi ekip rekor denemesi yapacak ve ses rekorunu kırmaya çalışacak. Hamburg Kulübü’nün resmi internet sayfasından konuyla ilgili yapılan duyuruda mevcut rekorun Beşiktaş’a ait olduğu bildirilirken, siyah-beyazlıların 18 Mart 2011’de İnönü Stadı’nda Gençlerbirliği maçında 132 desibele ulaştığı bilgisi verildi. Bunun Avrupa’da bir futbol maçındaki bugüne kadar kaydedilmiş en büyük gürültü olduğu belirtilirken, Hamburg taraftarının pazar günü bu rekoru kırmak için stada gelmesi için çağrı yapıldı.