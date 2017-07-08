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Dünya
Deutsche Welle

Hamburg polisinden halka çağrı

G20 zirvesinde yaşanan şiddetli protestolar karşısında zor duruma düşen Hamburg polisi, halktan yardım istedi. Polis, "Sokaklarda çektiğiniz görüntüleri bize gönderin" çağrısında bulundu.

08 Temmuz 2017 14:30

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesindeki protestolarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Olaylarda şu ana kadar en az 213 polis ve çok sayıda gösterici yaralandı, gözaltı sayısı 203'e çıktı.

Hamburg'un Schanzenviertel semtinde dün gece şiddetlenen protesto eylemleri, cumartesi gününün ilk saatlerinde de devam etti. Göstericilerin sokaklarda çöp konteynerleri ve bisikletlerle barikatlar kurup, ateşler yaktığı eylemlerde; bazı otomobiller de ateşe verildi.

Associated Press'in haberine göre, Schanzenviertel'deki bir süpermarket ve çevredeki dükkanlar da yaklaşık 500 kişi tarafından yağmalandı.

Polisin göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda, bazı protestocuların güvenlik güçlerine sapan ve molotofkokteyli ile saldırdığı görüldü.

Polis sözcüsü ambulansla kaçtı

DPA'nın haberine göre, Perşembe günkü gösterilerde protestocuların saldırısına uğrayan Hamburg polis sözcüsü Timo Zill, olay yerinden ambulansla kaçabildi.

Hamburg emniyetinin talebi üzerine, kente Almanya'nın çeşitli şehirlerinden 2 bin ek polis sevk edildi. Böylece G20 zirvesinde görev yapan polis sayısı 21 bine ulaştı.

Bild gazetesine konuşan polis sözcüsü Zill, gösteriler karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, "Bu derece bir nefret ve şiddetle ilk kez karşılaşıyoruz" dedi.

Polisten vatandaşlara çağrı

Protestocularla ilgili delil toplamayı amaçlayan Hamburg polisi, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda ise vatandaşlardan sokaklarda çektikleri video ve fotoğrafları göndermelerini istedi.

Emniyetten yapılan açıklamada, 22 Haziran'dan bu yana protestoculara yönelik polis operasyonlarında 203 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/AP,CÖ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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