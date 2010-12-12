T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hamburg Merkez Cami'nde klasik müzik konseri

Hamburg’daki Elbphilharmonie ile Merkez Cami klasik müzik konserine için ev sahipliği yaptı.

12 Aralık 2010 02:00

T24 -  Hamburg’daki Elbphilharmonie ile Merkez Cami klasik müzik konserine için ev sahipliği yaptı.



Yaklaşık 200 kişinin katıldığı konserde Mozart, Vivaldi, Bach gibi ünlü kompozitörlerin parçaları yaylı çalgılar ile dinleyicilere sundu.


İlk kez bir camide düzenlenen konser, Elbphilharmonie'nin başlatmış olduğu Elfi konser dizisinin bir parçası.


Dinleyicilere konser sonrası mescid bölümünde cami ile ilgili bilgiler verildi.


2011 yılının mayıs ayında Merkez Cami bir Elbphilharmonie konserine daha ev sahipliği yapacak.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24