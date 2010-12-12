Hamburg Merkez Cami'nde klasik müzik konseri

T24 - Hamburg’daki Elbphilharmonie ile Merkez Cami klasik müzik konserine için ev sahipliği yaptı.





Yaklaşık 200 kişinin katıldığı konserde Mozart, Vivaldi, Bach gibi ünlü kompozitörlerin parçaları yaylı çalgılar ile dinleyicilere sundu.



İlk kez bir camide düzenlenen konser, Elbphilharmonie'nin başlatmış olduğu Elfi konser dizisinin bir parçası.



Dinleyicilere konser sonrası mescid bölümünde cami ile ilgili bilgiler verildi.



2011 yılının mayıs ayında Merkez Cami bir Elbphilharmonie konserine daha ev sahipliği yapacak.













