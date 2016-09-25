T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Hamburg Labbadia'nın görevine son verdi

Bundesliga ekiplerinden Hamburg, teknik direktör Bruno Labbadia ile yollarını ayırdı. Labbadia'nın halefi olarak Markus Gisdol'ün adı geçiyor.

25 Eylül 2016 17:11

Alman birinci futbol ligi Bundesliga ekiplerinden Hamburg'ta 17 aylık Labbadia dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verildiği duyuruldu.

Hamburg ekibi dün 5'nci hafta maçında Bayern Münih karşısında iyi bir oyun sergilese de son dakikalarda yediği golle seyircisi önünde sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

'Markus Gisdol geliyor'

Basında yer alan haberlere göre Hamburg kulübü yeni teknik direktörü olarak Markus Gisdol ile anlaştı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2011'de Schalke'de yardımcı antrenörlük yapan Gisdol 2013-2015 yılları arasında Hoffenheim'ı çalıştırmıştı.

2009-2010 tarihlerinde de Hamburg'un başında olan Labbadia, ikinci görev dönemine 2015 ilkbaharında başlamış ve 54'üncü sezonunu geçiren Bundesliga tarihinde hiç küme düşmeyen Hamburg'un o sezon yine kümede kalmasını sağlamıştı.

Bundesliga'da 2016-2017 sezonuna Ingolstadt beraberliğiyle başlayan kuzey Almanya ekibi ardından Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Freiburg ve Bayern Münih ile oynadığı maçlarda sahadan mağlup ayrıldı. 1 puan toplayan Hamburg puan cetvelinde düşme hattında.

Bruno Labbadia ligin beşinci haftası sonunda Werder Bremen'den ayrılan Viktor Skripnik'ten sonra bu sezon görevine son verilen ikinci teknik direktör oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BundesligaHamburgBruno LabbadiaMarkus GisdolLabbadiaBayern MünihGisdolSchalkeHoffenheimIngolstadtAlmanyaBayer Leverkusen Leipzig FreiburgWerder BremenViktor SkripnikDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/sid UÇ/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24