Hamburg Labbadia'nın görevine son verdi

Alman birinci futbol ligi Bundesliga ekiplerinden Hamburg'ta 17 aylık Labbadia dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Bruno Labbadia'nın görevine son verildiği duyuruldu.

Hamburg ekibi dün 5'nci hafta maçında Bayern Münih karşısında iyi bir oyun sergilese de son dakikalarda yediği golle seyircisi önünde sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı.

'Markus Gisdol geliyor'

Basında yer alan haberlere göre Hamburg kulübü yeni teknik direktörü olarak Markus Gisdol ile anlaştı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2011'de Schalke'de yardımcı antrenörlük yapan Gisdol 2013-2015 yılları arasında Hoffenheim'ı çalıştırmıştı.

2009-2010 tarihlerinde de Hamburg'un başında olan Labbadia, ikinci görev dönemine 2015 ilkbaharında başlamış ve 54'üncü sezonunu geçiren Bundesliga tarihinde hiç küme düşmeyen Hamburg'un o sezon yine kümede kalmasını sağlamıştı.

Bundesliga'da 2016-2017 sezonuna Ingolstadt beraberliğiyle başlayan kuzey Almanya ekibi ardından Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Freiburg ve Bayern Münih ile oynadığı maçlarda sahadan mağlup ayrıldı. 1 puan toplayan Hamburg puan cetvelinde düşme hattında.

Bruno Labbadia ligin beşinci haftası sonunda Werder Bremen'den ayrılan Viktor Skripnik'ten sonra bu sezon görevine son verilen ikinci teknik direktör oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/BS