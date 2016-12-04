T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Hamburg ilk sezon galibiyetini aldı

Hamburg, bu sezon ilk galibiyetini kendisi gibi ligde zor günler geçiren Darmstadt'ı deplasmanda 2-0 yenerek elde etti ve puan cetvelinin son sırasından kurtuldu.

04 Aralık 2016 23:49

Hamburg, 2016/2017 sezonundaki ilk galibiyetini 13. haftada aldı. Kuzey Almanya ekibi, pazar gününün ilk maçında kendisi gibi düşme hattında yer alan Darmstadt'ı deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı ve puan cetvelinin son sırasını Ingolstadt'a bıraktı.

Hamburg taraftarları ligde üç puanı bir arada görebilmek için 200 günden fazla beklemek zorunda kaldı. 'Ligin dinozoru'nu galibiyete taşıyan golleri 30. dakikada Michael Gregoritsch ve 90. dakikada günün başarılı ismi Matthias Ostrzolek kaydetti.

Son haftalarda toparlanma belirtisi gösteren Markus Gisdol yönetimindeki Hamburg bu galibiyetle yenilmezlik serisini 3 haftaya çıkardı.

Ligde üst üste beşinci yenilgisini alan Darmstadt ise Hamburg'un sadece 1 puan üzerinde 16'ncılıkta kaldı.

17 bin kişinin izlediği Jonathan-Heimes Stadyumundaki maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçilirken golü bulan taraf konuk ekip oldu. 30. dakikada Michael Gregoritsch, Filip Kostic'in sol taraftan hızla getirip ortaya çevirdiği topa yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Avusturyalı oyuncu geçen hafta da Werder Bremen ile oynanan ve 2-2 sona eren maçta takımının gollerini atmıştı.

İkinci yarıda da oyun kalitesi çok fazla üst düzey değildi. Ev sahibi takım beraberliği yakalamak adına rakibine göre daha hareketli görünse de bu isteğine ulaşamadı. Hamburg son bölüme doğru yeniden oyunda dengeyi kurdu. 65. dakikadan sonra Nikolai Müller, Kostic ve Ostrzolek'in gol girişimleri 90. dakikada meyvesini verdi. Sakai'nin pasını yerden ve düzgün bir vuruşla ağlara göndererek maçın 2-0'lık skorunu belirleyen Ostrzolek 132. Bundesliga maçında ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

Darmstadt 14. haftada Freiburg deplasmanına giderken Hamburg Ausburg'u konuk edecek.

Bundesliga'da haftanın son maçı şu sıralarda Augsburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SID, UÇ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HamburgDarmstadtAlmanyaIngolstadtMichael GregoritschMatthias OstrzolekMarkus GisdolJonathan-Heimes StadyumundakiMichael Gregoritsch Filip KosticWerder BremenNikolai Müller KosticOstrzolekFreiburgHamburg AusburgAugsburg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24