Hamburg ilk sezon galibiyetini aldı

Hamburg, 2016/2017 sezonundaki ilk galibiyetini 13. haftada aldı. Kuzey Almanya ekibi, pazar gününün ilk maçında kendisi gibi düşme hattında yer alan Darmstadt'ı deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı ve puan cetvelinin son sırasını Ingolstadt'a bıraktı.

Hamburg taraftarları ligde üç puanı bir arada görebilmek için 200 günden fazla beklemek zorunda kaldı. 'Ligin dinozoru'nu galibiyete taşıyan golleri 30. dakikada Michael Gregoritsch ve 90. dakikada günün başarılı ismi Matthias Ostrzolek kaydetti.

Son haftalarda toparlanma belirtisi gösteren Markus Gisdol yönetimindeki Hamburg bu galibiyetle yenilmezlik serisini 3 haftaya çıkardı.

Ligde üst üste beşinci yenilgisini alan Darmstadt ise Hamburg'un sadece 1 puan üzerinde 16'ncılıkta kaldı.

17 bin kişinin izlediği Jonathan-Heimes Stadyumundaki maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçilirken golü bulan taraf konuk ekip oldu. 30. dakikada Michael Gregoritsch, Filip Kostic'in sol taraftan hızla getirip ortaya çevirdiği topa yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Avusturyalı oyuncu geçen hafta da Werder Bremen ile oynanan ve 2-2 sona eren maçta takımının gollerini atmıştı.

İkinci yarıda da oyun kalitesi çok fazla üst düzey değildi. Ev sahibi takım beraberliği yakalamak adına rakibine göre daha hareketli görünse de bu isteğine ulaşamadı. Hamburg son bölüme doğru yeniden oyunda dengeyi kurdu. 65. dakikadan sonra Nikolai Müller, Kostic ve Ostrzolek'in gol girişimleri 90. dakikada meyvesini verdi. Sakai'nin pasını yerden ve düzgün bir vuruşla ağlara göndererek maçın 2-0'lık skorunu belirleyen Ostrzolek 132. Bundesliga maçında ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

Darmstadt 14. haftada Freiburg deplasmanına giderken Hamburg Ausburg'u konuk edecek.

Bundesliga'da haftanın son maçı şu sıralarda Augsburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanıyor.

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DW/dpa/SID, UÇ/MK