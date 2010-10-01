-HAMBURG FİLM FESTİVALİ BAŞLADI HAMBURG (A.A) - 30.09.2010 - 18. Hamburg Uluslararası Film festivali başladı. 51 ülkeden 160 filmin gösterileceği, Türkiye'den 4 film dereceye girmek için yarışacak. Festivalin açılışı, Dammtor Cinemaxx sinema salonunda yönetmenliğini Fransız yönetmen Joann Sfar'ın yaptığı ''Gainsbourg- Der Mann, der die Frauen liebte'' adlı filmin gösterimi ile yapıldı. Ünlü rejisör Fatih Akın, festival açılışı öncesi yaptığı açıklamada, gelecekte Ahmet Öner'in de içinde olduğu bir boks filmi hazırlıkları içinde olduğunu belirterek ''Şu an senaryo yazma aşamasındayım. Aynı zamanda boks antrenmanlarına katılıyorum. Bu konuda Ahmet Öner de bana yardımcı oluyor'' dedi. Akın, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a bir grup göçmenle birlikte yazdığı açık mektupla ilgili olarak da ''Bu ülke bizim vatanımız ve bizim de Cumhurbaşkanımız demek için kendine mektup yazdık. 'Müslüman olarak bu ülke bizi dışlamasın' diye kendisine bir mesaj vermek istedik. Biz de bu ülkenin bir parçasıyız, bu ülke bize de ait. Göçmenler bu ülkede kendilerini yabancı hissetmeliler'' diye konuştu. Festivalde, Avrupa Yakası dizisinde Burhan Altıntop tiplemesi ile tanınan Engin Günaydın'ın senaryosunu yazdığı ve başrolde oynadığı ''Vavien'', genç yönetmen Kadir Balcı'nın ilk uzun metrajlı filmi Belçika-Türkiye ortak yapımı ''Turquaze'', Özcan Alper, Ülkü Oktay, Ahu Öztürk, Zehra Derya Koç ve Emre Akay gibi beş yönetmenin yönettiği ''Kars Öyküleri'' ile Bahçeşehir Üniversitesi Sinema-TV Bölümü öğretim görevlilerinden olan ve 2001 yılından beri Türkiye'de yaşayan ABD'li yönetmen Theron Patterson'un ''Bahtı Kara'' adlı filmleri gösterime girerek yarışacak. Açılışa, eyalet yetkililerinin yanı sıra yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı 'Soul Kitchen' filmi oyuncularından Pheline Roggan ve çok sayıda Alman tanınmış sinema sanatçıları ve yönetmenleri katıldı.