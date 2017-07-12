Hamburg Belediye Başkanı'ndan özür

Hamburg'da geçen hafta sonunda düzenlenen G20 zirvesine şiddet yanlısı protestocu göstericilerin polisle sokak çatışmaları ve bu grupların kentte kaos ortamı yaratan şiddet eylemleri gölge düşürmüştü. Hamburg'un Sosyal Demokrat Belediye Başkanı Olaf Scholz'a kentte güvenliğin yeterince sağlanamadığı yönünde yoğun eleştiriler yöneltildi.

'Olanlardan ötürü özür diliyorum'

Scholz, bu eleştirilere cevaben yaptığı açıklamada, Hamburg kentinin güvenliğinden sorumlu olduğunu ancak aldıkları güvenlik önlemlerinin yeni boyutlar kazanan şiddet eylemlerini önlemeye yetmediğini teslim etti. Scholz "Olanlardan ötürü tüm Hamburglulardan özür diliyorum" ifadesini kullandı.

Schol, birçoklarının zirvenin bitiminden sonra 'tüm olanlara değer miydi' sorusunun yöneltiğini belirtti ve bu soruya devletin siyasi sorumluluktan kaçmaması gerektiği yanıtını verdi. G20 zirvesinin önemli sonuçlar doğurduğuna işaret eden Hamburg Belediye Başkanı, bu zirvenin Başbakan Angela Merkel'in doğum kentinde yapılması kararını almaktan pişmanlık duymadığını da vurguladı. Kendisine yönelik Hamburg kenti Hristiyan Demokrat Parti (CDU) yönetiminin birkaç kez dile getirdiği istifa talebine Scholz'un değinmemesi ise dikkat çekti.

Engellenemez miydi?

Hamburg Belediye Başkanı Scholz meydana gelen şiddet olaylarının daha fazla takviye polis gücü ile de engellenmesinin mümkün olmadığını, yetkili siyasetçiler ve güvenlik birimlerinin zirve öncesinde ve sırasında soğukkanlılıklarını yitirmediklerini belirterek, "şiddete meydan verenler taşkınlık çıkartan gruplardır, suç onlarda aranmalıdır" ifadesini kullandı.

Scholz, güvenlik birimlerinin pusu kurması durumunda şiddet yanlısı bu grupların yaralanma hatta ölüm olaylarını sadece göze almakla kalmadıkları, bunu amaçladıklarının da ortaya çıktığını ileri sürdü ve bu kişilerin sert cezalara çarptırılacağını açıkladı.

Scholz, bazı solcu milletvekillerinin otonom gruplar ile dayanışmada bulunmalarına göndermede bulunarak "cezai eylemlere karışanlar ile aralarına mesafe koymayanların da" sorumlu olduklarına işaret etti.

Hamburg'da G20 zirvesinden sorumlu olarak görev yapan kent içinden ve diğer eyaletlerden toplam 20 bin polis memuruna "kahramanca görev yaptıkları" için teşekkür eden Scholz, onların övgüyü hak ettiklerini söyledi.

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