Hamburg 2024 yaz oyunlarına aday olamayacak



İki yıl içinde ikinci kez Olimpiyat Oyunları adaylığının halkın oylarıyla ret edilmesinden sonra Almanya'da sporun geleceği tartışılmaya başlandı. Hamburg'un 2024 yılı yaz oyunlarına ev sahipliği yapmak için başlatılan ve hükümet tarafından da desteklenen kampanyaya kent eyalette yaşayanların yüzde 51,6'sının ‘hayır' demesi şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. 651 bin 589 kişinin katıldığı oylamada Hamburg'un olimpiyatları düzenlemesini isteyenlerin oranı yüzde 48,4'te kaldı. Oylamaya katılım oranı yüzde 50'yi geçtiği için Hamburg'un olimpiyat hayallerinin gerçekleşmeyeceği kesinlik kazanmış oldu. 1972'deki gibi yelken yarışlarının yapılması planlanan Schleswig Holstein eyalet merkezi Kiel'de halkın büyük çoğunlukla olimpik müsabakalara ‘evet' demesi sonucu değiştirmeyecek.

Hayal kırıklığı yüzünden okunan Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz ilk tepkisinde, “Hamburg 2024 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına aday olmayacak. Ben farklı bir sonuç arzulardım. Ancak hepimiz Hamburgluların tercihini kabul etmek zorundayız”, dedi.

Alman Olimpik Sporlar Federasyonu Başkanı Alfons Hörmann, olimpiyatların ret edilmesinin spora son derece düşkün olan Almanya için ağır bir hezimet olduğunu, Alman sporuna perspektif kazandırmak için bu işe giriştiklerini, ancak gelecek nesiller için bu fırsatın kaybedilmiş olduğunu, belirtti. Hörmanna görülebilir zaman için Almanya'nın olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma şansının yitirildiğini ve olimpiyat ruhuyla Almanya arasındaki bağların sanıldığı kadar sıkı olmadığının anlaşıldığını sözlerine ekledi. Bundan böyle Alman sporunu olimpiyat vizyonu olmadan ilerletmeye çalışacaklarını söyleyen olimpik sporlar federasyonu başkanı bu görevi yaparken daha fazla direnişle karşılaşmayı göze almak zorunda olduklarını da dile getirdi.

Kaçan ikinci fırsat

Olimpik Sporlar Federasyonu yönetim kurulu başkanı Michael Vesper de Hamburg'un adaylığı ret etmesinin hayal kırıklığını atlatmanın kolay olmadığını belirtti, ancak önümüzdeki on yıllarda Almanya'nın yaz ve kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapamayacağı görüşüne katılmadığını ifade etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada ise sonucun sürpriz olmadığı ancak üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Komite sözcüsü Pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Olimpiyat adaylığının ret edilmesi Hamburg'a, Almanya'ya ve Alman sporuna çok şey kaybettirmiştir”, dedi. Olimpik tesislerin inşası ve oyunların organizasyonu için Hamburg eyaleti 1,2 milyar Euro, federal devlet 6,2 milyar Euro, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise 1,7 milyar dolarlık mali katkıda bulunacaktı. Olimpiyat fırsatının kaçırılmasıyla Hamburg eyalet yönetiminin iddialı kent geliştirme projesi de suya düşmüş oldu.

Almanya'da şimdiye kadar iki yaz (1936 Berlin, 1972 Münih) ve bir de kış (Garmisch) olimpiyatı yapıldı. 2024 yaz olimpiyat oyunlarının hangi kentte düzenleneceğine 2017 yılında karar verilecek. Hamburg'un çekilmesinden sonra adaylık yarışı Los Angeles, Paris, Roma ve Budapeşte arasında geçecek.