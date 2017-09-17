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Deutsche Welle

Hamas'tan siyasi uzlaşı adımı: El Fetih'e rakip komiteye fesih

İnsani krizle karşı karşıya olan Gazze'de yönetimi elinde tutan Hamas, El Fetih'in talebi üzerine idari komiteyi feshetti. Hamas, seçimlere hazır olduğunu da açıkladı.

17 Eylül 2017 21:51

Gazze'de kontrolü elinde tutan Hamas'tan, Batı Şeria'da iktidarda olan El Fetih ile siyasi bölünmüşlüğü sonlandırmak için adım geldi.

Hamas'ın İsral'in ablukası altındaki Gazze'de kurduğu idari komitenin, El Fetih'in talebi doğrultusunda feshedildiği açıklandı. Gazze Şeridi'ni yöneten idari komite, Mahmud Abbas liderliğindeki Ramallah'taki yönetime rakip olarak görülüyordu.

Hamas, seçimlere gidilmesine ve Gazze'de yönetimi uzlaşı hükümetine devretmek için müzakerelerin başlatılmasına hazır olduğunu da açıkladı.

Hamas'ın açıklaması, tarafların geçtiğimiz hafta Mısır'ın arabuluculuğu ile diyaloğa geçmesinin ardından geldi.

El Fetih temkinli

Hamas'ın attığı adımla ilgili Filistin Yönetimi adına değerlendirme Abbas'ın yardımcısı Mahmud el Alul'dan geldi. El Alul, Hamas'tan gelen açıklamayı "iyi haber" olarak nitelendirdi.

El Alul, "Bölünmüşlüğün sona ermesini istiyoruz. Ancak bu habere hızlı bir tepki vermek istemiyoruz. İlgilenmemiz gereken çok sayıda ayrıntı var" diye konuştu.

Hamas ve El Fetih, 2014 yılında da ulusal uzlaşıya dayalı bir hükümet kurulması konusunda uzlaşmıştı ancak ayrıntılar üzerinde anlaşma sağlanamamıştı.

2007'den bu yana Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi, insani krizi ile karşı karşıya. Bölgede elektrik ve temiz su kaynağı sıkıntısı yaşanıyor. Yaklaşık 10 yıldır İsrail'in ablukası altında olan Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı da son yıllarda büyük oranda kapalı.

2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'deki krizin aşılması için Hamas, Mısır'dan destek istemişti. Mısır'ın da Hamas'tan El Fetih ile diyaloğu artırmasını istediği belirtiliyor.

Ağustos ayında Gazze'yi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, bölgenin dünya üzerindeki en dramatik insani krizle mücadele ettiğine dikkat çekerek ablukanın kaldırılmasını istemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa,ÖA/DÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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