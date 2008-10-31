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Yaşam

Hamas'tan ilginç iddia

Hamas'a göre, hadisten esinlenerek ilginç bir buluşa imza atıldı. AIDS’in ilacı Hz. Muhammed’in bir hadisinden yol çıkarak geliştirildi.

31 Ekim 2008 02:00

Gazze Şeridi’nden yayın yapan Hamas örgütünün televizyon kanalında Alman ilaç devi Bayer’in AIDS ilacını Hz. Muhammed’in bir hadisinden yol çıkarak geliştirdiği iddia edildi.

Hamas televizyonunda yayınlanan bir programa çıkan Filistinli Kuran bilimi uzmanı Dr. Ahmed El Muezzin, Bayer’in AIDS’e karşı savaşmak için geliştirdiği ilaç için “Hz, Muhammed bir hadisinde şöyle demiştir:

Sinek herhangi birinizin içecek ya da yiyecek kabına konarsa, onu tamamen kabın içine batırsın ve sonra çıkarıp atsın. Çünkü, sineğin bir kanadında şifa, diğer kanadında ise hastalık vardır” diye konuştu.

Muezzin’e göre Bayer uzmanları da, bu sözden esinlerek kendi yetiştirdikleri sineğin kanatlarından çıkarılan çok güçlü bir antibiyotik geliştirdiler ve ilacı AIDS tedavisi için kullanmaya başladılar. Hatta bağışıklık sistemini güçledirip tüm mikropları yok eden ilacı beş hap haline getirip hastalara verdiler. İlacın 500 dolara satıldığına dikkat çeken Muezzin, “Demek ki hadislerin bilimsel bir dayanağı da varmış” diye konuştu.

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