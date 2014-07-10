Hamas'tan 'canlı kalkan olun' çağrısı



Hamas, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere, İsrail'in saldırılarına karşı evlerinin çatılarına çıkıp, canlı kalkan olmaları çağrısında bulundu.

Televizyonda konuşan bir Hamas sözcüsünün, İsrail'in saldırıları öncesi evinin çatısına çıkacak her bir Filistinliye yönelik övgü dolu sözler kullandığı belirtiliyor.

İnsan hakları örgütü Betselem çarşamba günü bir Hamas üyesinin aile bireylerinin ve komşularının saldırılardan kısa süre önce evlerinin çatısına çıktıklarını ancak düzenlenen saldırıda sekiz kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu ise bir kez daha sivilleri evlerini terk etmemeleri konusunda uyardıklarını açıkladı. Ordu sözcüsü Arye Shalicar, İsrail ordusunun sivil ölümlerini engellemeye çalıştığını, ancak ölenlerin füze ateşlendikten sonra çatıya çıktıklarını savundu.

Ölü sayısı artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 83'e çıktığı bildiriliyor. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken en az 550'ye yakın yaralı olduğu bildiriliyor.

Öte yandan İsrail'in operasyonları, birçok Arap ülkesinin sert eleştirilerine hedef oluyor. İslam dünyasının önde gelen kuruluşlarındn Kahire'deki El Ezher, İsrail'in saldırılarını "barbarca" ve "korkunç" olarak tanımladı. El Ahram Online'ın haberine göre El Ezher perşembe günü yaptığı açıklamada, Müslümanların ve Arapların söz konusu insan hakları ihlaline artık daha fazla sabır göstermeyeceklerini duyurdu.

Mısır'daki protesto hareketi Tamarud ise İsrail ve Mısır arasındaki barış anlaşmasının iptal edilmesi gerektiği ve Tel Aviv'deki Mısır Büyükelçisi'nin geri çağrılması gerektiğini açıkladı.

Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonu protestolara yol açtı. Amman'daki İsrail Büyükelçiliği önünde en az 300 kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi. Göstericilerin binaya girmeye çalıştıkları belirtilirken, binanın taş yağmuruna tutulduğu bildiriliyor.