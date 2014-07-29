Hamas'tan ateşkes önerisi



Filistin Kurtuluş Örgütü, Hamas ve İslami Cihat'ın görüşmeleri sonrası, 24 saatlik ateşkes önerisi yaptığını açıkladı. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Yaser Abed Rabbo, Filistin tarafının, insani gerekçeler nedeniyle 24 saatlik ateşkese hazır olduklarını açıkladı.

İsrail, 10 askerinin daha hayatını kaybetmesinin ardından, son 24 saat içinde saldırılarını artırarak, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nde çok sayıda hedefi vurdu. Hedefler arasında, Gazze'nin tek elektrik santralinin de olduğu bildiriliyor.

Filistin sağlık görevlileri, sabahın erken saatlerinde hız kazanan saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun olduğu en az 26 kişinin öldüğünü açıkladı.

Salı sabah saatlerinde, Gazze Şeridi'nin tek elektrik santralinin vurulduğu ve santralin buhar jeneratörü ve yakıt tankının ağır hasar aldığı bildiriliyor. Elektrik santraliyle Gazze'deki hanelerin yaklaşık üçte birinin elektrik ihtiyacı karşılanıyordu.

İsrail'in devam eden operasyonunda, bugüne kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1100'ü geçerken, İsrail’de de 53 askerin öldüğü bildiriliyor.

'Kuduz köpek gibi‘

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, televizyondan yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de, ‘kuduz bir köpek, yabani bir kurt' gibi davranarak, masumları ve çocukları hedef aldığını savundu. Hamaney, İslam dünyasına, Filistinlilerin İsrail ile mücadele edebilmeleri için silahlandırılmalarına destek verme çağrısı yaptı.

İspanyol sanatçılardan hükümete mektup

İsrail'in Gazze'de düzenlediği operasyon, dünyanın farklı yerlerinde protesto edilirken, protestolara sanatçılar da destek veriyor. İspanya'da aralarında Penelope Cruz ve Javier Bardem'in de bulunduğu 100’den fazla sanatçı, açık bir mektup yazarak, İspanyol hükümetini ve Avrupa Birliği’ni İsrail devletini kınamaya çağırdı. İsrail'in ‘soykırım' yaptığını belirten sanatçılar, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistinlilere insani yardım malzemeleri sağlanması gerektiğini belirtti.