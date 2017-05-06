Hamas’ın yeni siyasi lideri İsmail Haniye

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iktidarını sürdüren Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı'na İsmail Haniye seçildi. Hamas'ın bugüne kadar siyasi lideri olan Halid Meşal cumartesi günü yaptığı açıklamada, yardımcısı Haniye'nin görevi devralacağını söyledi.

İsmail Haniye, 2013 yılından bu yana Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'in yardımcısı olarak görev yapıyordu. 1996 yılından beri Siyasi Büro başkanlığını yürüten Meşal'in yeniden seçilme hakkı bulunmuyordu.

Haniye kimdir?

1963 yılında Gazze Şeridi'nde bir mülteci kampında dünyaya gelen İsmail Haniye, Hamas'ın önde gelen isimleri arasında bulunuyor. Haniye, Meşal gibi Hamas'ın ılımlı kanadında yer alan bir isim olarak biliniyor. Haniye, Gazze'de Arap edebiyatı okudu. 1992 yılında İsrail'deki üç yıllık hapis döneminin ardından diğer Hamas liderleri ile birlikte Lübnan'ın güneyine sürgüne gönderildi. 1993 yılında da Gazze Şeridi'ne geri döndü. İsmail Haniye, bu yılın şubat ayına kadar Hamas'ın Gazze'deki lideriydi. Ancak şubat ayında yapılan seçimin ardından Hamas'ın Gazze'deki siyasi lideri Yahya Sinvar oldu.

Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'da sürgünde yaşayan Meşal'in aksine Gazze Şeridi'nde kalacağı tahmin ediliyor. Bölge, 2007 yılından beri Hamas'ın kontrolünde bulunuyor.

Hamas'tan yumuşama sinyali

Hamas'tan hafta başında yapılan açıklamada yumuşama sinyalleri verilmişti. Meşal tarafından açıklanan vizyon belgesinde, İsrail'e karşı silahlı mücadelenin süreceği mesajı verilmiş, ancak İsrail'in yok edilmesi çağrısı tekrarlanmamıştı. 1967'deki sınırlar dahilinde bir Filistin devleti kurulmasını kabul etmeye de yeşil ışık yakan Hamas, rota değişikliği ile Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih hareketinin çizgisine yakınlaşmıştı.

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DW/dpa/AFP, JD/BW