‘Hamas’ın ateşkes şartlarını BM’ye taşırız’

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ambargoyu kaldırmayarak tahrik zemini hazırladığını savunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Hamas’ın ateşkes şartlarını BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyabiliriz. Hamas yetkililerinin Türkiye’ye güveni tam” dedi.



CNN Türk’ün haberine göre, Erdoğan dün Arap kanalı El Cezire’ye İsrail’in Gazze’ye yönelik kara saldırısını değerlendirdi. Erdoğan, “Hamas’ın ateşkes şartlarını ve taleplerini BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyabiliriz, çünkü Hamas’ın Filistin yönetimine ve Mısır’a olan güveni sarsılmıştır. Türkiye’ye güveni ise tamdır” ifadelerini kullandı.



Ateşkes ve ambargonun kaldırılmasının zorunluluğuna işaret eden Erdoğan, “Sonraki aşamada Filistin’de ulusal uzlaşı için çalışmanın başlatılması gerekir. Burada tabii Türkiye’nin devrede olmasına yönelik talepleri var. Biz de diyoruz ki Mısır’la beraber bu işte yer alırız” diye konuştu.



Olmert’ten yanıt gelmedi



Erdoğan, İsrail Başbakanı Ehud Olmert’e iki hafta önce gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde arabuluculuk teklifi yaptığını anımsatarak, “Ancak, Olmert yarın arkadaşlarımla konuşup size döneriz demişti, hâlâ yanıt alamadık. Tahrik Hamas’tan gelmiyor, tahrik zeminini İsrail, ambargoyu kaldırmayarak hazırlıyor. Ülkelerarası ilişkilerde duygusallık olmaz. İsrail’e yanlış yaptığını ve Türkiye gibi bir dostun bakışını zayıflattığını söylüyoruz” dedi.



Telefon diplomasisi



Erdoğan dün akşam saatlerinde ise AB Dönem Başkanı ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’yu telefonla arayarak bir süre görüştü.

Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le de bir telefon görüşmesi yaparak Gazze’deki son durumu değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Gül de kınadı



Dışişleri Bakanı Ali Babacan ve Dışişleri Bakanlığı bürokratlarıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Gül, Güneri Cıvaoğlu'nun programında da şunları söyledi: “İsrail’in göz göre göre dünyanın en ağır silahlarıyla saldırması, çocuk, kadın asker, polis, ne olursa olsun insan öldürmesi çok acı. İşin üzücü yanı, bu olayların olacağı da belliydi ama yeteri kadar dünya ilgi gösterip bu işin tedbirini almadı.”

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'in hava harekâtını derin kaygıyla karşıladığı hatırlatıldı.



