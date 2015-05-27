Hamas'a işkence ve idam suçlaması



Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre Hamas geçen yaz İsrail'le yaşanan savaş sırasında en az 23 Filistinli'yi idam etti. Raporda söz konusu kişilerin 'İsrail'le işbirliği yapmakla' suçlandığı belirtildi. İsrail'le süren 50 günlük savaş süresince Hamas'ın Gazze Şeridi'nde büyük bir operasyon başlattığı ve 'işbirlikçi' olmakla suçladığı kişileri, kamuoyunun gözü önünde idam ettiği kaydedildi. Rapora göre öldürülenlerden 16'sı Gazze Savaşı öncesinde cezaevinde tutukluydu. Bu kişiler arasında zihinsel engelli eski bir polis memurunun da bulunduğu ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi. Ancak söz konusu polisin hapis cezasını çekmek yerine 22 Ağustos 2014 tarihinde Hamas güçlerince öldürüldüğü vurgulandı. Öldürülen polisin kardeşi, ağabeyinin cesedini gördüğünü, kol ve bacaklarının kırık olduğunu ve vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunduğunu ileri sürdü.

Hamas'ın öldürdüğü Filistinliler'den 8'inin yargılama sürecinin henüz tamamlanmadığı da açıklandı. 6 kişinin ise öldürülmeden önce haklarında verilen kararlara itiraz ettikleri öğrenildi. Af Örgütü'nün raporunda, Hamas'a bağlı sivil giyimli silahlı kişilerin çok sayıda Filistinli'yi haklarında herhangi bir tutuklama kararı olmadığı halde gözaltına alarak işkence ettiği bilgisine de yer verildi. Af Örgütü raporunda, Hamas'ın İsrail'le yaşanan savaşı, Gazze Şeridi'ndeki rakiplerini ortadan kaldırmak için bir fırsat olarak gördüğü savunuldu. Öldürülenler arasında El Fetih üyelerinin de bulunduğu belirtildi.

Af Örgütü, raporunda Hamas'ın yanı sıra İsrail'i de 'savaş suçu' işlemekle suçladı. Raporda askeri açıdan gerekli olmadığı halde, sivillere yönelik saldırılar düzenlendiği ve çok sayıda insanın hayatının tehlikeye atıldığı vurgulandı.

İsrail ve Hamas arasında geçen yaz süren 50 günlük savaşta sadece Gazze Şeridi'nde çoğu sivil, 2 bin 200 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail'de ise 67'si asker toplam 73 kişi ölmüştü.