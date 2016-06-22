"Hamas yöneticileri Türkiye-İsrail anlaşması için ülkeyi terk etti" iddiası

Karar gazetesi, 'Hamas yöneticilerinin Türkiye-İsrail anlaşması için ülkeyi terk ettiğini' iddia etti. "Ankara'ya Hamas jesti" başlığıyla yayımlanan haberde, "Ankara-Tel Aviv görüşmelerinde İsrail medyası üzerinden iki ülke kamuoyuna duyurulan şartlardan biri 'Hamas yöneticileri Türkiye’den sınır dışı edilsin' talebiydi. Hamas yöneticileri Türkiye-İsrail görüşmeleri başladığı günden itibaren konuşmama kararı aldı. Türkiye’ye zarar verebilecek hiçbir davranış içinde olmayacaklarını ifade eden Hamas yöneticilerinin aylar önce Türkiye’den ayrıldığı öğrenildi" ifadesi kullanıldı.

Hilal Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan (22 Haziran 2016) haberi şöyle:

Türkiye’nin Mavi Marmara saldırısından sonra 6 yıldır askıya aldığı İsrail ile ilişkilerin, 26 Haziran’da yapılması planlanan son bir görüşmeyle “normalleşmesi” planlanıyor. Karar, görüşmelerde İsrail’in masaya getirdiği “Hamas yöneticileri Türkiye’yi terk etsin” şartından

sonra yaşananların ayrıntısına ulaştı.

Konuşmama kararı

Ankara-Tel Aviv görüşmelerinde İsrail medyası üzerinden iki ülke kamuoyuna duyurulan şartlardan biri “Hamas yöneticileri Türkiye’den sınır dışı edilsin” talebiydi. Hamas yöneticileri Türkiye-İsrail görüşmeleri başladığı günden itibaren konuşmama kararı aldı. Türkiye’ye zarar verebilecek hiçbir davranış içinde olmayacaklarını ifade eden Hamas yöneticilerinin aylar önce Türkiye’den ayrıldığı öğrenildi.

Zarar görmesin

İsrail’in talebinin ardından Türkiye’nin durumu ilettiği Hamas yöneticilerinin “Bizim buradaki varlığımızın Filistin davasının ve halkının dostu Türkiye’ye zarar vermesine izin veremeyiz. Türkiye’nin çıkarları bizim de çıkarlarımız” dediği belirtildi. Türk yetkililere teşekkür eden Hamas yöneticilerinin Katar’a geçtiği belirtildi.

Denklem dışı kalmayın

Böylece İsrail’in Türkiye’yi zorladığı Hamas şartı da kendiliğinden çözümlenmiş oldu.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kulislerinde Türkiye’nin İsrail’le bir müzakere masası etrafında oturabilecek ilişki mesafesinde olmasını Hamas’ın da desteklediği belirtiliyor. İsrail’in son Gazze saldırılarında Türkiye’nin dışarda kalması ve masada Mısır’ın olmasının Hamas ve Filistin için çok ağır kayıplara neden olduğu ifade edildi.

Ambargoya karşı 'yapay ada' formülü

İsrail Ulaştırma Bakanı, Gazze için Akdeniz açıklarında yapay bir ada kurulmasını önerdi. Havaalanı ve limanı bulunacak ada, Gazze’ye ablukayı hafifletecek ve bir köprü ile Gazze’ye bağlanacak. Planı Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz açıkladı. Başbakan Benyamin Netanyahu’ya yakın isimlerden biri olan Katz’in planı, Gazze açıklarında yapay bir ada inşa edilmesini öngörüyor. 8 kilometrelik bir alana kurulacak olan yapay adada liman ile havaalanı bulunacak. Gazze’ye 5 kilometrelik bir köprüyle bağlanacak. Uluslararası suda yeralacak olan adanın 5 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Adanın güvenlik kontrolü İsrail’in denetiminde olacak. Yönetimini ise Filistinlilerle uluslararası toplum üstlenecek. İsrail Ulaştırma Bakanı Katz, ianşa edilmesi planlanan yapay adanın,, İsrail’in güvenlik kaygılarını karşılarken, Gazze’ye de ekonomik alanda rahatlama sağlayacağını ve Gazzelileri de dünyaya bağlayacağını söylüyor. Başbakan Netanyahu’nun desteklediği planı güvenlik kabinesi görüşüyor. İsrail, Gazze’deki havaalanı ikinci intifadada yıkmıştı, küçük liman ise yetersiz kalıyor. İsrail günde 800 kamyonun Gazze’ye girişine izin veriyor.