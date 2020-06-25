Hamas'tan İsrail'e: Batı Şeria'nın ilhakı planı, Filistin halkına karşı savaş ilanıdır

Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın bir kısmının ilhak planını, "savaş ilanı" olarak görecekleri uyarısında bulundu.

Grubun askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, ilhak planı, "Filistin halkına savaş ilanıdır" denildi.

Euronews'in aktardığına göre, Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Filistin direnişi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını, Filistin halkına savaş ilanı olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

"Direniş, halkımızın topraklarının savunulması için koruyucu olacaktır"

Ebu Ubeyde, "Bu savaşta direniş, halkımızın topraklarının ve kutsallarının savunulması konusunda güvenilir bir koruyucu olacaktır" dedi.

Yeni bir esir takası anlaşmasının Kassam'ın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Ebu Ubeyde, anlaşmanın İsrail hapishanelerindeki üst düzey kişileri içermediği sürece kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.

Ebu Ubeyde, "Bundan fazlası için kendimizi yormayacağız. Direnişin elinde bu konuda istediklerimizi almak için birçok seçenek var. Düşmana daha önceki çatışmalarda görmediği bir bedele mal olacak" diye konuştu.

Hamas'ın uyarısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve bölge ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen, ilhak planını hayata geçirmeye başlayacağını açıklamasından kısa süre sonraya denk geldi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı 'Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve İsrail yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, 'barış planının' ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.