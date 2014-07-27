Hamas roket saldırısı düzenledi, Gazze'de ateşkes sona erdi

İsrail yönetimi ve Hamas yetkilisi Usame Hamdan'ın 12 saatlik geçici ateşkesin dört saat daha uzatılmasını kabul ettiklerini açıklamasının ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları İsrail'e beş füze saldırısı yapıldığını açıkladı.

Paris'te bir araya gelen Türkiye, Katar, ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Gazze'de varılan 12 saat süreli ateşkesin uzatılması çağrısı yapmıştı.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkili ateşkesin dört saat daha uzatılmasını kabul ettiklerini açıkladı.

Radikal’de yer alan habere göre, Hamas'ın Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan ateşkesin uzatılmasına onay verdiklerini bildirdi.

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları İsrail'e beş roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu Gazze'den ülkenin güneyine roket saldırıları düzenlendiğini iddia etti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, 12 saatlik ateşkes boyunca Gazze'ye beklenen yardımın gitmediği, bu yüzden bölgedeki farklı gruplar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirtildi.

İsrail televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, ateşkesin gece yarısından sonra tekrar uzatılmasının gereksiz olduğunu söyledi.

Gazze’de 12 saatlik ateşkes ilanının ardından ABD, Türkiye, Katar, Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları bugün Fransa’nın başkenti Paris’te kapsamlı ateşkesi görüştü. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İngiltere temsilcisi de görüşmelerde yer aldı. Görüşmelere İsrail ve Hamas'tan temsilci katılmadı.