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Politika

Hamas lideri Mavi Marmara'yı ziyaret etti

Gazze ablukasını delmek için hareket eden Mavi Marmara Mayıs 2010 tarihinde İsrail komandolarının baskınına uğramış ve dokuz Türkiye vatandaşı ölmüştü.

02 Ocak 2012 02:00


T24 - Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'nin hükümet başkanı İsmail Haniye, 2007 yılında iktidara gelişinden bu yana yaptığı ilk yurtdışı gezisini bugün İstanbul'da yardım gemisi Mavi Marmara'yı ziyaret ederek sürdürdü. 
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Gazze ablukasını delmek için hareket eden gemi, Mayıs 2010 tarihinde İsrail komandolarının baskınına uğramış ve dokuz Türkiye vatandaşı ölmüştü.

Ölenleri saygıyla anan İsmail Haniye, Türkiye ziyaretini ''Türk halkına Filistin davasına verdikleri desteğe teşekkür etmek için'' yaptığını söyledi.

Hamas lideri, Türkiye'nin İsrail ile Filistinliler arasında yakın zaman önce varılan mahkum takası anlaşmasında ''büyük bir rol'' oynadığını ve Mavi Marmara baskınında ölen ''özgürlük şehitlerini'' Türkiye'de anmayı bir görev bellediğini belirtti.

Haniye dün gece, İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılan Filistinli mahkumlar arasında yer alan ve Türkiye'ye gönderilen 11 Filistinli ile buluştu.

İsmail Haniye dün ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Anadolu Ajansını aktardığına göre yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşme esnasında Başbakan Erdoğan Haniye'ye ''Filistinliler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla son dönemde yoğunlaştırılmış olan çabalardan Türkiye olarak memnuniyet duyduklarını'' belirttiği kaydedildi.

Gazze'de yönetimi ele geçiren Hamas ile Batı Şeria'da iktidarda olan el Fetih arasındaki bölünmeyi sona erdirmek amacıyla taraflar geçen Mayıs ayında bir anlaşmaya imza atmışlardı.
Fakat anlaşmanın yürürlüğe sokulmasında halen sorunlar yaşanıyor.

Türkiye, İsrail-Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için Hamas'ın da sürece dahil olması gerektiğini savunuyor.



 

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