T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hamas komutanları öldürüldü

İsrail hava saldırılarında Hamas'ın 3 askeri kanat sorumlusunun hayatını kaybettiği açıklandı.

21 Ağustos 2014 12:51


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen İsrail hava saldırısında üç üst düzey sorumlunun öldüğü belirtildi.

Ölenlerin ismi Muhamed Ebu Şamala, Raid El Atar ve Muhammed Barhum olarak bildirildi.

Filistinli yetkililer, son hava saldırılarında 4 katlı bir binanın yerle bir olduğunu, en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı. Bir başka Filistinli ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef alan hava saldırısında can verdi.

İsrail ordusu, Gazze'den fırlatılan roketler üzerine ateşkesin bozulduğunu açıklamış, Gazze'de bazı hedefler vurulurken İsrail delegasyonu da kalıcı barış görüşmelerinin yürütüldüğü Kahire'de masadan çekilmişti.

Gelişmeler üzerine İsrail ile Hamas arasındaki 24 saatlik geçici ateşkes, anlaşma sağlanamadığı için sona ermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hamas Kassam TugaylarıGazzeRefahMuhamed EbuRaid AtarMuhammed BarhumFilistinliGazze Nuseyrat Mülteci KampıKahireHamasDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24