Hamas komutanları öldürüldü



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen İsrail hava saldırısında üç üst düzey sorumlunun öldüğü belirtildi.

Ölenlerin ismi Muhamed Ebu Şamala, Raid El Atar ve Muhammed Barhum olarak bildirildi.

Filistinli yetkililer, son hava saldırılarında 4 katlı bir binanın yerle bir olduğunu, en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı. Bir başka Filistinli ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef alan hava saldırısında can verdi.

İsrail ordusu, Gazze'den fırlatılan roketler üzerine ateşkesin bozulduğunu açıklamış, Gazze'de bazı hedefler vurulurken İsrail delegasyonu da kalıcı barış görüşmelerinin yürütüldüğü Kahire'de masadan çekilmişti.

Gelişmeler üzerine İsrail ile Hamas arasındaki 24 saatlik geçici ateşkes, anlaşma sağlanamadığı için sona ermişti.