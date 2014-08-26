Hamas: İsrail'le ateşkes sağlandı

Filistin Devlet başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de kalıcı ateşkes için İsrail'le anlaşma sağlandığını açıkladı. Ateşkes haberini İsrail de doğruladı.



Al Jazeera'nin haberine göre, Abbas canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu ateşkes umarım halkımıza gereken yardım malzemelerinin ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için gereken maddelerin girmesini sağlayacak. Uluslararası camiadan bu maddelerin tekrar temin edilmesini rica ediyoruz. Birlikte yeni bir ulus inşa edeceğiz ve işgali sona erdireceğiz. Bu ateşkesin sağlanmasında emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz." dedi.

Ateşkes şartları

Ateşkes müzakerelerini yürüten Filistinli delegasyon, Mısır'ın sunduğu iki versiyonlu ateşkes önerilerinden daha kapsamlı olan iki aşamalı planı kabul etti.

Mısır'ın önerdiği ilk ateşkes planında ambargonun kaldırılması ve tüm saldırıların durdurulması vardı. Filistin tarafının kabul ettiği detaylı planda ise Gazze'den ambargonun kaldırılması ile ilgili şu maddeler yer alıyor:

Tüm sınır kapılarının açılması

Gazze'ye insani yardımların girmesine izin verilmesi

Filistin uzlaşı hükümetinin gözetiminde Gazze'yi yeniden inşa etmek için yardım ve para girişine izin verilmesi

Balıkçılık yapabilmek için İsrail'in Gazze karasularında uyguladığı ablukanın 6 milden başlayarak daha sonra yavaş yavaş genişletilmesi

Elektrik sorunun çözülmesi

İsrail'in her türlü saldırılarının tamamen durdurulması ve İsrail'in Gazze'deki müdahalesinin sonlandırılması.

Filistin tarafının Mısır'ın güvencesiyle, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bir ay sonra müzakere edilmesini kabul ettiği maddeler ise şöyle:

Gazze havaalanının yeniden inşa edilmesi ve aktif hale getirilmesi,

Gazze'de bir liman kurulması,

Daha önce serbest bırakılmış ve sonra tekrar tutuklanmış Filistinli esirlerin serbest bırakılması.

Ateşkes Kahire'de açıklanacak

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Filistin tarafı ile Mısır tarafının arasında müzakereler büyük bir başarıya ulaştı. Ateşkesin resmi ilanının Kahire'den gelmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Hamas lideri Halid Meşal, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı arayarak ateşkes süreci ile ilgili bilgi verdi.

Ateşkes haberi Gazze’deki saldırıların 50. gününde gelmiş oldu.

İsrail’in Gazze’de 7 Temmuz’dan beri düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla Filistinli öldürüldü, 10 binden kişi yaralandı.