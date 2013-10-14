Hamas İsrail'e tünel kazdı

İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail'e uzanan bir tünel bulduğunu duyurdu. Yıllar önce inşa edildiği düşünülen bin 700 metrelik tünelin ortaya çıkarılmasının ardından İsrail, Gazze'ye inşaat malzemesi girişini askıya aldı.



Tünel, Salı günü Kibutz'da yaşayanların sınır bölgesinden garip sesler geldiği yolundaki şikayetleri üzerine ortaya çıkarıldı.

Ordu sözcüsüne göre, Gazze'deki bir evden İsrail'deki bir çiftlik yakınlarına çıkan tünel, geçmişte sivillere saldırı için kullanılmış olabilir.

Tünelin ortaya çıkarılmasının ardından İsrail, Gazze'ye inşaat malzemelerinin girişini yasakladı.

Gazze'de iktidarı elinde bulunduran Hamas'ın askeri kanadı, "Tüneli kazmayı başaran beyinlerin onlarcasını daha kazabileceklerini" belirtti.

15-18 metre derinlikteki tünelde patlayıcılar bulunduğu ve etkisiz hale getirldiği iddia edildi.

Hamas'ın 2007'de iktidara gelmesinden sonra Gazze'ye abluka uygulamaya başlayan İsrail, aşamalı olarak 2010'da ablukayı hafifletmişti.