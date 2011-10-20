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Dünya

Hamas her mahkuma 2 bin dolar verecek GAZZE (A.A)

20 Ekim 2011 00:26

-Hamas her mahkuma 2 bin dolar verecek GAZZE (A.A) - 19.10.2011 - Hamas, İsrailli asker Gilad Şalit'le değişim karşılığında Gazze'ye gönderilen mahkumların her birine 2'şer bin dolar vereceğini açıkladı. Gazze'deki yönetimin başbakanı İsmail Haniye'nin bürosundan yapılan açıklamada, serbest bırakılan mahkumları onurlandırmak için her birine 2'şer bin dolar verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. İsrail askeri Gilad Şalit'e karşı salıverilen 477 Filistinliden yaklaşık 300'ü Gazze Şeridi'ne getirildi.      Filistinlileri burada İsmail Haniye başta olmak üzere Hamas yetkilileri ve diğer örgütlerin önde gelen isimleri karşıladı. 477 mahkumun 133'ünün Gazze Şeridi, 117'sinin Batı Şeria ve 15'inin Doğu Kudüs'deki evlerine dönmelerine izin verilirken, sınırdışı edilen 204 Fiilistinlinin 164'ü Gazze'ye 40'ı da Türkiye, Katar ve Suriye'ye gönderildi.

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