Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkesi yalanladı

Mısır'da yürütülen görüşmelerde Hamas'ın şartları kabul edilmediğinden ateşkes için anlaşma sağlanamadı.

Mısır’daki görüşmelere ilişkin ajanslara son dakika olarak 'İsrail kabinesinin cuma gününden itibaren kapsamlı ateşkes üzerinde anlaştığı' yolunda haberler düştü. AFP ateşkesin cuma sabah 06.00'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.



Ancak İsrail yönetimi, ateşkesin önerisinin sadece Kahire'deki İsrail delegasyonu tarafından onaylandığını, hükümetin ise bu öneri üzerine hala görüştüğünü belirtti.



Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise, böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi ve ateşkes iddiasını yalanladı.



Ebu Zuhri, "Biz Filistin halkının normal bir hayat yaşamasını sağlayacak bir anlaşma istiyoruz" dedi. Sözcü, Kahire'de Hamas'ın herhangi bir temsilcisinin olmadığını söyledi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Kahire'de görüşüyor. İsrail delegasyonunda İsrail Güvenlik Servisi Şin Bet'in direktörü Yoram Cohen ve bu senenin başlarında Filistin hükümeti ile sürdürülen ancak başarısızlığa uğrayan müzakerelerdede rol alan başbakan danışmanlarından Yitzhak Molcho bulunuyor.



Carlstrom, Mısırlı arabulucuların Hamas ve İsrail tarafı arasında sürekli temas sağladığını belirtti.





Hamas'ın ateşkes şartları

İsrail’de yayın yapan Haaretz Gazetesi ise, Hamas’ın ateşkes için sunduğu şartları yazdı.

Gazetenin Hamas’a yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği bilgiye göre, Hamas’ın İsrail ile ateşkes sağlanması için beş temel şartı var; İsrail ve Gazze arasındaki tüm sınır geçişlerinin açılması ile Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın 24 boyunca açık kalması ve kapatılmayacağına dair uluslararası güvence verilmesi, Gazze’ye denizden ulaşım sağlanması, Gazzelilerin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerine izin verilmesi, İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılması karşılığında salıverilen ancak yeniden tutuklanan Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının iyileştirilmesi.



İsrail yönetimi önceki gün Mısır’ın ateşkes inisiyatifini kabul ettiğini duyurmuş, ancak Hamas teklifin içeriğinden haberi olmadığını söylemişti.



Ateşkesin dayatılmaya çalışıldığını öne süren Hamas yönetimi bu girişimi reddettiğini ilan etmişti.