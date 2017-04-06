Hamas Gazze'de 'İsrail işbirlikçisi' 3 kişiyi astı

Hamas'ın yönetimi altındaki Gazze'de üç kişinin İsrail'le işbirliği yaptıkları suçlamasıyla asıldıkları açıklandı.

Hamas hükümetinin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 32, 42 ve 55 yaşındaki Filistinlilerin, mahkemede vatana ihanet ve yabancı güçlerle işbirliği yapmaktan suçlu bulunmalarının ardından asıldıkları belirtildi.

İnfazlar, Hamas'ın üst düzey miltan Mazen Fuqaha'nın öldürülmesini araştırdığı bir dönemde geldi.

Örgüt, Fuqaha'nın öldürülmesinden İsrail'i ve yerel işbirlikçilerini sorumlu tutuyor.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) infazları kınadı. Örgüt infazların, "güç değil zayıflık göstergesi" olduğu uyarısında bulundu.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Gazze Şeridi'ni işgal etmiş, 2005'te de 7 bin yerleşimciyi ve askerlerini bölgeden çekmişti.

Hamas, 2006'da Filistin'de genel seçimi kazanmış, ertesi yıl Filistin lideri Mahmud Abbas'ın başkanı olduğu rakip El Fetih hareketiyle yaşanan şiddet olaylarının ardından da Gazze'nin denetimini ele geçirmişti.

Filistin İnsan Hakları Merkezine göre o günden bu yana Hamas, sonuncusu Mayıs 2016'da olmak üzere 22 kişiyi idam etti ve Gazze'deki mahkemeler 106 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.

Hamas, 2014'te İsrail'le yaşanan savaşta da 23 kişiyi yargılamadan infaz etti.

Örgüt, Mazen Fuqaha'nın öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğuna dair bir kanıt sunmadı.

Bir İsrail mahkemesi, 2003'te intihar saldırılarını yönetme suçlamasıyla Fuqaha'ya dokuz kez müebbet hapis cezası vermiş, ancak Fuqaha 2011'de Hamas'ın İsrailli asker Gilad Şalit'i serbest bırakması karşılığında salıverilen binden fazla Filistinli mahkûmdan biri olmuştu.