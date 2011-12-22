Hamas, FKÖ'ye katılmayı kabul etti!

T24

Bu gelişme uzun süredir Hamas ve El Fetih arasındaki bölünmüşlüğün birleşmesi yolunda önemli bir adım olarak nitelendirildi.Filistin'de seçimlerin düzenlenmesinin birkaç yıl alacağı tahmin ediliyor, ancak Meşal'in FKÖ'ye katılması Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la birlikte çalışacağı anlamını taşıyor.Meşal'in FKÖ'ye katılmayı kabul etmesi Gazze Şeridi'nin kontrolünün 2007 yılında Hamas'ın denetimine geçmesiyle bölünün tarafların uzlaşması için önemli bir adım.Birleşik bir parlamento için Batı Şeria ve Gazze'de gelecek yıl ayrı ayrı seçim yapılması planlanıyor.Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El Fetih hareketi FKÖ şemsiyesi altında bulunan gruplar içindeki en büyük örgüt durumunda bulunuyor.Öte yandan İslami Cihad örgütünün de FKÖ'ye katılmasının görüşüldüğü kaydedildi.