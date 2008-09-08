T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hamas da peşinde

Arap ülkelerini sarsan Gümüş dizisine, “Seyredeceğinize ibadet edin” diyen Hamas örgütü çok kızgın

08 Eylül 2008 03:00

ABD’NİN önde gelen gazetelerinden New York Times, Arap dünyasını ekran başına kilitleyen “Gümüş” dizisinin Hamas kontrolündeki Gazze’de bıraktığı etkiyi sayfalarına taşıdı. Gazete, akşamları diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Türk dizisi Gümüş başladığında sokakların tamamen boşaldığına dikkat çekti. Gümüş dizisi için “Türk Dallas” ı nitelemesinde bulunan gazete, “Restoranlar ve işyerlerinde bile hayat duruyor. Patronlar bile yemeklerini alarak ekranın başına geçiyor. Herkes Gümüş dizisini bekliyor” yorumunda bulundu. Dizinin Suudi Arabistan ve Gazze’de fetva yayınlanmasına yol açtığına dikkat çeken Times, kimsenin oralı bile olmadığının altını çizdi.

Haber:
Yönetim başa çıkamıyor

Hamas kontrolündeki ikinci büyük televizyon kanalı Gümüş dizisi yayınlandığı saatlerde en ünlü programını yayına koyuyor ama sadece bir kaç kişi seyrediyor.

Hamas, Filistinlilere kötü örnek olacak diye Gümüş dizisindeki bazı sahnelere çok kızıyor. Erkekler de diziye hayran. Cep telefonlarında bile Gümüş dizisinin melodisi çalıyor. Bu kadınlar, “Yurt dışına çıkamıyoruz. Bizim de diğer İslam dünyalarını keşfetmemiz bu dizi aracılığıyla oluyor” diye konuşuyorlar. Gümüş dizisinin posterlerini duvarlarına asan Gazzeli şarkıcı Kamy Okasha, dizinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ için “O erkekten daha öte bir şey” yorumunda bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24