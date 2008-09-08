Hamas da peşinde

ABD’NİN önde gelen gazetelerinden New York Times, Arap dünyasını ekran başına kilitleyen “Gümüş” dizisinin Hamas kontrolündeki Gazze’de bıraktığı etkiyi sayfalarına taşıdı. Gazete, akşamları diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Türk dizisi Gümüş başladığında sokakların tamamen boşaldığına dikkat çekti. Gümüş dizisi için “Türk Dallas” ı nitelemesinde bulunan gazete, “Restoranlar ve işyerlerinde bile hayat duruyor. Patronlar bile yemeklerini alarak ekranın başına geçiyor. Herkes Gümüş dizisini bekliyor” yorumunda bulundu. Dizinin Suudi Arabistan ve Gazze’de fetva yayınlanmasına yol açtığına dikkat çeken Times, kimsenin oralı bile olmadığının altını çizdi.



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Yönetim başa çıkamıyor



Hamas kontrolündeki ikinci büyük televizyon kanalı Gümüş dizisi yayınlandığı saatlerde en ünlü programını yayına koyuyor ama sadece bir kaç kişi seyrediyor.



Hamas, Filistinlilere kötü örnek olacak diye Gümüş dizisindeki bazı sahnelere çok kızıyor. Erkekler de diziye hayran. Cep telefonlarında bile Gümüş dizisinin melodisi çalıyor. Bu kadınlar, “Yurt dışına çıkamıyoruz. Bizim de diğer İslam dünyalarını keşfetmemiz bu dizi aracılığıyla oluyor” diye konuşuyorlar. Gümüş dizisinin posterlerini duvarlarına asan Gazzeli şarkıcı Kamy Okasha, dizinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ için “O erkekten daha öte bir şey” yorumunda bulunuyor.

