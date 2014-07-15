'Hamas barış istemiyor'

İsrail’in Filistinlileri hedef alan bombardımanları bir haftadır aralıksız sürüyor. Çatışmalar karşısında şimdiye kadar çekimser davranan Batılı ülkelerin aksine Mısır’ın yaptığı ateşkes önerisi Filistin’deki kıyımın sona erdirilmesi açısından umut verdi. İsrail güvenlik kabinesi Mısır’ın önerisini olumlu karşılarken Hamas’ın askeri kanadı ‘teslimiyetçilik’ anlamına geleceği gerekçesiyle, ateşkesin başlamasından 48 saat sonra Kahire’de yapılması öngörülen buluşmayı ret ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara göre, İsrail’in havadan yaptığı bombardımanda aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 186 Filistinli öldürüldü, evleri yıkılan 17 bin Filistinli BM özel yardım kuruluşunun yaptırdığı okullara sığındı.

Dünya devletlerini Ortadoğu cehennemine seyirci kaldığı gerekçesiyle eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi İsrail’i savaş ve insanlık suçu işlemekle itham etti. İsrail’in siyasi dokunulmazlık imtiyazını kullandığını öne süren Arabi, bu devletten işlediği suçların hesabının sorulmadığını belirtirken, Filistin Dışişleri Bakanı Riad El Maliki de Gazze’de iki ordu arasında ya da Hamas ile değil bütün Filistin halkıyla ve onun haklarıyla savaşıldığını söyledi.

İsrail başbakanlarından Ariel Şaron’un danışmanlığını da yapmış olan İsrail’in eski Washington Büyükelçisi Salman Şoval Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli sivil kayıplardan, terör örgütü Hamas’ın sorumlu olduğunu öne sürdü. Şoval, İsrail saldırılarının ne zaman sona erdirileceği sorusuna kaçamak cevap verdi: Salman Şoval,“Tıpkı Irak ve Suriye’deki örgütler gibi Hamas da adil siyasi çözüm istemeyen bir terör örgütüdür. Bu ideolojik örgütler hilafet devleti kurmak istiyor ve Sünniler dışındaki hiçbir mezhep ya da dine hayat hakkı tanımıyorlar. Öldürülen Filistinliler’in şehitlik mertebesine yükseldiklerini ve ideolojik hedeflerine kurban gittiklerini söylüyorlar. Batılı devletlerle İsrail ve Mısır’ın diplomatik çözüm girişimlerinin akıbetini biliyoruz. Bu durumda İsrail eli kolu bağlı kalamazdı” dedi.

‘Ateşkes uzun sürmez'

Filistinlilerin ölmesinden Hamas’ın sorumlu olduğunda ısrar eden eski İsrail başbakanlık danışmanı Şoval, ‘BM’in ateşkes çağrısına Filistinliler uydukları takdirde İsrail de uyacak mı?’ sorusunu yanıtlarken, bunu bölgedeki şartların belirleyeceğini ve tahrip edilen roket bataryalarının İsrail ve İran tarafından yenilendiği bir ortamda ateşkesin ancak birkaç ay sürdürülebileceğini söyledi. Salman Şoval Batılı devletlerin de bu anlaşmazlıkta rol oynadığını öne sürdü. Filistin Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas arasında barışma anlaşmasının imzalanmasından bu yana Avrupa ve ABD Filistinlilere yüklü para yardımı yaptığını belirten Şoval, Hamas'ın artık Filistin yönetiminin ortağı olduğunu ve Avrupalıların, Hamas’ı teröre son vermeye ikna etmediği takdirde mali yardımı kesecekleri hususunda Mahmud Abbas’ı uyarmaları gerektiğini, sözlerine ekledi.

Bölgede ateşkes sağlanabilmesi için diplomatik girişimlerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kudüs’te, Filistin özerk yönetim lideri Abbas ile de Ramallah’ta bir araya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, Mısır tarafından yapılan ateşkes önerisini değerlendirmek üzere bugün Kahire’ye gideceğine dair haberler ise Amerikan büyükelçiliği tarafından yalanlandı.