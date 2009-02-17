Hamas 5 ton bomba çaldı

BM, Gazze Şeridi'nde Hamas polisinin kontrolündeki 5 ton patlamamış İsrail bombasının çalındığını bildirdi.





Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Richard Miron, patlayıcıların BM imha uzmanları tarafından etkisiz duruma getirilmesi için Gazze'de depolandığını söyledi.



Durumun çok tehlikeli olduğunu ve bombaların güvenli biçimde imha edilmesi gerektiğini belirten Miron, patlayıcıların 4-14 şubat tarihlerinde Gazze kentinde bir depoda Hamas'ın kontrolünde olduğunu kaydetti.



BM'den başka bir yetkili ise bombaların geçen ay İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında atıldığını, patlamamış 5 ton bombanın depolara taşındığını söyledi.



İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner de patlayıcıların Hamas tarafından alınmış olmasının muhtemel olduğunu bildirdi. Gazze'deki Hamaslı yetkililer ise konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını dile getirdi.