Hamaney'den İran ordusuna: Gücünüzü artırın, düşmanı korkutup kaçırın

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, orduya "güçlerini olabildiğince artırıp ülkenin düşmanlarını korkutarak kaçırmaları ve geriletmeleri" çağrısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre Hamaney, "İran ve İran halkı Amerika'ya direniş göstermiş ve bir ülkenin, zorbaların tehditlerinden korkmadığı ve kendi imkan ve kabiliyetlerine güvendiği zaman, süper güçleri de geriletip mağlup edebileceğini kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Hamaney'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklama, Kuzey Irak'taki İranlı Kürt muhaliflere yönelik saldırıdan bir gün sonra geldi.

İran Devrim Muhafızları (IRGC), Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'nin başkenti Erbil'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Köysancak'a düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan bölgedeki hastane yetkilisi, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nden 11 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. IRGC karadan karaya füzelerle "teröristlerin karargâhını" hedef aldıklarını açıkladı. BBC İzleme Servisi, Irak Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın saldırısını kınadığını aktardı.

Tahran İran Kürdistanı Demokrat Partisi'ni "terör örgütü" olarak görüyor.

Cumartesi günü de İran'ın Kürt aktivist Ramin Hüseyin Penahi'yi idam ettiği, avukatlarınca doğrulanmıştı. Penahi hakkındaki infaz kararının durdurulması için çok sayıda uluslararası kampanya yürütülüyordu.

23 yaşındaki Penahi, Haziran 2017'de tutuklanmış ve Ocak 2018'de de "devlete karşı silahlı ayaklanma" suçlamasından suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti. Penahi ile beraber iki Kürt aktivist daha infaz edildi.

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Basra vilayetinde İran hükümetine yönelik tepkiler bölgenin giderek ısınmasına neden oluyor.

İran'ın Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgede etkisi giderek artarken, Basra'da kalabalık gruplar birkaç gündür İran karşıtı sloganlarla protestolar düzenliyor. Cuma günkü gösterilerde protestocular İran Konsolosluğu'nu meşalelerle ateşe verdi.

Irak Sağlık Bakanlığı, Basra'da "15 kişinin hayatını kaybettiğini" duyurdu. Pazar günü bölgede rutin hayata dönüldüğü, dükkanların kepenklerini açtığı bildirildi.

Hamaney, İran'ın ABD ile yeni bir müzakere başlatma yoluna gitmeyeceğini söylüyor.

Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ilk etabı 7 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Ekonomik baskılar ve artan yolsuzlukla ilgili kaygılar, ülkede protestolara neden oldu. Meclis, yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi üzerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian'ı görevden aldı.

Öte yandan Tahran'ın uyarılara karşın nükleer programına devam ettiği yönündeki söylentiler Avrupa'yı kaygılandırıyor.

Son olarak İran Ordusu'nun katı roket yakıtı üretimi üzerinde çalıştığı bildirildi. IRNA haber ajansının haberine göre, İranlı Tuğgeneral Majid Bokaei, "Bugün bilimsel olarak katı roket yakıtı teknolojilerini ihraç edebilecek noktadayız" diye konuştu.

Tahran bu ayın başında da balistik ve güdümlü nükleer füzelerin kapasitesini artırmayı ve modern savaş uçakları satın almayı planladıklarını duyurdu.

Ancak ABD'nin geri çekildiği nükleer anlaşmanın tarafı olan Avrupa Birliği ülkeleri, İran'ın nükleer programına devam edebileceğinden kaygılı.

Son olarak Fransa İran ile nükleer müzakerelerin devamı için Tahran'a çağrıda bulundu ancak bu talebi karşılık bulmadı.