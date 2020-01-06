Hamaney'in temsilcisi Doğu Perinçek'i ziyaret etti

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in temsilcisi Seyyid Hesen Amili, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan Perinçek, “Amerika Birleşik Devletleri, bu kahramanımızı şehit ederek, çok büyük bir belanın içine girmiştir. Bütün Batı Asya'yı ayağa kaldırdı Amerika. Hatta, kendi müttefiklerini bile karşısına almış durumdadır. Biz İran'ın direnme gücüne, kahramanlığına sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

"Abd bu kahramanı şehit ederek çok büyük bir belanın içine girdi"

Acılarını yürekten paylaştıklarını dile getiren Perinçek, “Kasım Süleymani devrim muhafızları Kudüs komutanı, hepimizin şehidi. Cümlemizin şehidi. O büyük bir kahramandı ve hepimizin güvenliği, huzuru, barışı için kendini feda etti. Bize büyük bir kahramanlık örneği, mirası bıraktı. Burada ihtiramla, saygıyla anıyoruz ve İran milletimizin bütün insanlığı, bütün Müslüman dünyasının acısını yürekten paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, bu kahramanımızı şehit ederek, çok büyük bir belanın içine girmiştir. Bütün Batı Asya'yı ayağa kaldırdı Amerika. Hatta, kendi müttefiklerini bile karşısına almış durumdadır. Biz İran'ın direnme gücüne, kahramanlığına sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

Perinçek, "Türk Farssız olmaz, Fars Türksüz olmaz. Bütün tarih bize bunu gösteriyor. Şimdi de Türk Farssız olmaz, Fars Türksüz olmaz. Biz beraberiz, kardeşiz bu vatan sizin vatanınız, İran da bizim vatanımız. Hepsi bizim ortak vatanımızdır. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Büyük bir şehidimiz var, Allah rahmet eylesin onu toprağa verdik ama o şehidimiz bize o kadar büyük bir iz, ışık bıraktı ki, gelecekte Batı Asya Amerika'dan temizlenecek. Amerika defolup gidecek. Irak meclisinin dün aldığı karara 'helal olsun' diyoruz. Ve darısı diğer ülkelerin başına. Türk devleti, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti İran ile beraber olacaktır. Sizi burada görmek bize cesaret, umut verdi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"40 yıldır dayanıyoruz bundan sonra da dayanacağız"

Seyyid Hesen Amili ise tüm İslam ülkelerinden destek beklediklerini dile getirerek, “Amerika, dünyanın gördüğü en kötü rejim. Suriye'de 400 bin kişi öldürüldü, Irak'ta 300 bin kişi öldürüldükten sonra boğulmuş. Biz kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. 40 yıldır dayanıyoruz, bundan sonra da dayanacağız. İslam ülkelerinden de beklentimiz bu hedefte bizimle olmaları" şeklinde konuştu.