Dünya
Hamaney, ABD'nin İran'a savaş açmasını intihar olarak nitelendirdi
ABD Başkanı Obama'nın intihar eden silüetinin bulunduğu posterlerde, 'Biz savaşı hoş karşılamıyoruz, herhangi bir savaş da başlatmıyoruz ama…' ifadeleri yer aldı
İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'nin kişisel Twitter hesabından paylaştığı posterde, ABD Başkanı Barack Obama'nın silüetinin başına silah dayalı şekilde yer alması, büyük tartışmalara sebep oldu.
CNN’in haberine göre, görsel, “ABD Başkanı İran ordusunu yıkabileceğini söyledi. Biz savaşı hoş karşılamıyoruz, herhangi bir savaş da başlatmıyoruz ama…” ifadeleriyle paylaşıldı. Obama’nın siluetinin görüldüğü posterde, başkanın yüzü gözükmüyor.
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