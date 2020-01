Hamaney, ABD'nin İran'a savaş açmasını intihar olarak nitelendirdi

İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'nin kişisel Twitter hesabından paylaştığı posterde, ABD Başkanı Barack Obama'nın silüetinin başına silah dayalı şekilde yer alması, büyük tartışmalara sebep oldu.

CNN’in haberine göre, görsel, “ABD Başkanı İran ordusunu yıkabileceğini söyledi. Biz savaşı hoş karşılamıyoruz, herhangi bir savaş da başlatmıyoruz ama…” ifadeleriyle paylaşıldı. Obama’nın siluetinin görüldüğü posterde, başkanın yüzü gözükmüyor.

US president has said he could knock out Iran’s military. We welcome no war, nor do we initiate any war, but.. pic.twitter.com/D4Co7fVuVg