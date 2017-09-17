Hamaney: ABD yanlış bir adım atarsa, İslam Cumhuriyeti'nin tepkisiyle yüzleşecek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Tahran ile yapılan nükleer uzlaşı konusunda 'yanlış bir adım' atması halinde ülkesinin 'güçlü bir yanıt vereceğini' söyledi.

Hamaney'in açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın 'ruhunu' ihlal ettiği açıklamasının ardından geldi.

Askeri okul öğrencilerinin mezuniyetinde konuşan Hamaney, "İran ulusu kararlılıkla duruyor. Baskıcı rejim, nükleer uzlaşı konusunda yanlış bir adım atarsa, İslam Cumhuriyeti'nin tepkisiyle yüzleşecek" dedi.

Sputnik'in haberine göre Hamaney, "Bugün görüşmelerde verilen tüm sözlere ve tartışmalara rağmen ABD'nin bu görüşmelere ve neticesine yaklaşımı adaletsiz ve zorbaca. ABD, İran halkının saygıdeğer pozisyonunda duracağını ve ulusal çıkarlarla ilgili önemli konularda geri çekilmeyeceğini bilmeli" ifadelerini kullandı.

Washington, İran'ın nükleer faaliyetlerinde kesintiye gitmesi karşılığında bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları azaltmıştı.

Trump'ın ekim ayının ortasına kadar İran'ın anlaşmaya uygun davrandığına yönelik raporu imzalaması gerekiyor. Eğer Trump bunu onaylamazsa ABD Kongresi'nin yeniden İran'a yönelik yaptırımları devreye sokup sokmayacakları konusunda karar vermek için 2 ay süresi bulunacak.