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Dünya

İran Lideri Hamaney'den Trump'a: Bu adamın yaygaralarını dikkate almayın

"Onlar bize değil biz onlara tokat atarız"

19 Haziran 2017 19:22

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yeni yönetimini "toy ve tecrübesiz" olmakla eleştirdi. Hamaney, Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumunu "dikkate alınmayacak yaygaralar" diye tanımladı.

Suriye ve Irak'taki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, Beyaz Saray'daki yeni yönetim için "serserilik alemine yeni girmiş bıçak sallayanlar" benzetmesinde bulundu.

İran Lideri, " Bunlar toy ve tecrübesizler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Serserilik alemine yeni girenler gibi rasgele sağa sola bıçak sallıyorlar. Ağızlarının içinden tokadı yediklerinde o zaman dünyadaki hesap kitabın nasıl olduğunu anlarlar" diye konuştu.

"Onlar bize değil biz onlara tokat atarız"

İran'ın devrimin kuruluşundan beri son 38 yılda sürekli ABD'nin düşmanca tutumuyla karşı karşıya olduğunu savunan Hamaney, Trump'ın ismini zikretmeden, " ABD'de yeni iş başına gelmiş bu adamın yaygaralarını dikkate almayın. Bunlar yeni şeyler değil. İran sağlam ayaktadır. Bilsinler onlar bize değil, asıl biz onlara tokattı atarız" dedi. (DHA)

 

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