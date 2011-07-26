Hamamdaki ölümde zırnık otu şüphesi

T24

İl merkezindeki Çarşı Hamamı'nda yıkanan kadın ve çocuklardan oluşan 18 kişilik grup, bir süre sonra fenalaşarak bayıldı.Hamam görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gönderilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişilerden Hanife Şık'ın öldüğü belirlendi.17 kişiden 11'inin ayakta tedavi edildiği, 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişinin Erzurum, Erzincan ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.Kadınların, hamam otu olarak da bilinen, vücuttaki tüyleri dökmek için kullanılan zırnık otundan kullandıkları, ardından fenalaştıkları, kadınların bu ottan zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.