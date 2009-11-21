Hamamda göbek taşı patladı, 2 kadın yaralandı

T24- Tokat'ta tarihi hamamın kadınlar bölümündeki göbek taşı patladı. 2 kadın yaralandı

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bulunan tarihi Ali Paşa Hamamı'nın kadınlar bölümünde bulunan göbek taşında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sırasında hamamda bulunan çok sayıda kadın, korku içinde dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 2 kadın ise otomobille hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine ambulanslar ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamada yaralanan veya ölenin olmadığı bildirildi.

Hamamda patlama sırasında çok sayıda kişi olduğu, ancak göbek taşının bulunduğu bölgede kimsenin olmadığını belirten kadınlar, patlamanın ardından hamamı duman kapladığını belirttiler.

Hamam yakınında bulunan esnaf ise daha önce de göbek taşında patlama olduğunu ileri sürdü.