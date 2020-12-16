Hamamcılardan kısıtlamalara karşı eylem: Virüsü hamamda eritiriz

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir grup hamamcı, hamamda pankart açıp, eylem yaptı. Tüm hamamcılar adına açıklama yaptığını söyleyen Kemal Özcan, "Virüse karşı en büyük silahımızın su ve sabun olduğu söylenirken, suyun ve sabunun merkezi hamamların kapatılmasını anlayamıyoruz" diyerek hamam ve saunaların kapanmasını eleştirdi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Koronavirüs nedeniyle hamamların tamamen kapanması nedeniyle bir çok hamam sahibi ve çalışanının işinden olduğunu savunan hamamcılar, "Osmanlı'dan bu yana ilk defa hamamlar kapatıldı" dedi.

Türkiye'deki hamamcılar adına açıklama yaptığını söyleyen Kemal Özcan, "Bir çok işyeri ve meslek grubunda kısıtlamalara gidilirken, temizliğin ve sağlığın en doğal sağlayıcısı hamamların kapatılması bizi üzmüştür" dedi.

"Günah keçisi seçildik"

Salgının günah keçisi seçildiklerini söyleyen Özcan, yüzyıllar öncesi ve Osmanlı döneminde dahi salgınlara karşı hamamların en büyük silah görüldüğünü söyledi. Özcan, "Bilimsel olarak biliyoruz ki; eklem ağrıları, kas ağrıları, astım, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın iyileşmesini sağlayan en doğal ortamların başında hamamlar geliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Salgının başından bu yana tüm uzmanlar bağışıklığın güçlendirilmesini, hijyeni dile getiriyor" dedi.

"73 derece saunada mikrop barınamaz"

Hamam ve saunalarda virüsün yayıldığına ilişkin hiçbir veri olmadığını söyleyen Özcan, sabunun olduğu hamamda, 73 derece saunada mikrobun barınamayacağını savundu. Özcan, "Bilim insanları, yetkililer virüse karşı en büyük silahımızın su ve sabun olduğunu söylüyor. Sonra suyun ve sabunun merkezi olan hamamları kapatıyorlar. Biz de kısıtlı bile olsa, HES kodu ile müşteri kabul etmek, ekmeğimizi kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.