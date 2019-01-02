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Yaşam

Hamama giden 18 kadın kimyasal içerikli temizlik maddesinden zehirlendi

Hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

02 Ocak 2019 23:29

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hamama giden 18 kadının, kimyasal içerikli temizlik maddesi nedeniyle zehirlendiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 18 kadın, Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren  ve bir gün önce kimyasal içerikli maddeyle temizlik yapılan hamama gitti.

Sıcak suyun temizlenen alana temas etmesiyle ortaya çıkan buhar  nedeniyle hamamda bulunan kadınlar fenalaştı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık  ekipleri, oksijen maskesi takarak kadınlara ilk müdahaleyi yaptı.

Zehirlendiği tespit edilen 18 kişi, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.

Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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