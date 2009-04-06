Hamam pahalıya patlayacak!

Var Mısın Yok Musun’un son yarışmacısı olan Roberto Carlos’un ekrana getirilen hamam sefası görüntüleri pahalıya patlayacak.



Bugüne kadar 50 Cent, Christina Aguilera, Adrina Lima, Cem Yılmaz gibi yerli ve yabancı ünlü isimlerin yarışmacı koltuğunda oturduğu “Var Mısın Yok Musun”da bu kez Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Roberto Carlos oturdu.



İşitme engelli çocukların eğitim masraflarını karşılamak için yarışmacı olan Carlos, gecenin sonunda 150 bin TL kazandı ve parayı Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı’na bağışladı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, Carlos’un hamam sefasıyla ilgili görüntülerini ekrana getirdi. Hamamdaki tellaklardan birisinin kadın olduğu gözlerden kaçmadı. Ilıcalı, “Bizim bildiğimiz tellak erkek olur, ben orada kadın gördüm” deyince Carlos da şu yanıtı verdi: “Ben görmedim, siz gördünüz mü? Eve gideceğim, Mariana beni öldürecek. Çok kıskanç!”

