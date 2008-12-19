Hamal sırtında gelen piyango bileti

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlarken, Piyango İdaresi de tarihindeki ilginç olayları kamuoyu ile paylaşıyor.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1963 yılındaki yılbaşı özel çekilişi için bilet alan İstanbullu bir vatandaş, bileti kaybolmaması için odasının kapısına yapıştırdı.



Büyük ikramiyenin 2 milyon TL olarak belirlendiği bu çekilişte vatandaşın, onda birlik bu biletine 10 lira ödediği belirtilen açıklamada, olayın devamı şöyle anlatıldı:



"Çekiliş günü gelir, küreler döner, kazanan numaralar belli olur. İkramiye listelerini kontrol eden vatandaş, büyük ikramiyeyi kazandığını görerek, sevinçten havalara uçar. Payına düşen 200 bin lira o devirde büyük paradır.



Piyangonun biletin yırtılması halinde ödeme yapmayacağını bilen bu vatandaş, biletin yapıştırıldığı oda kapısını özenle söktürür. Daha sonra da bir hamalın sırtına yükleyerek, karlı bir kış gününde Milli Piyango Bahçekapı Şubesinin yolunu tutar.



Şube kapılarını da "Aman dikkat, destur, açılın" diyerek açtıran vatandaş, kendisini karşılayan görevlilere, "İşte kapı, işte bilet" der. O zamana kadar birçok ikramiye ödeyen Bahçekapı Şubesi görevlileri, hayatlarında ikramiyeli biletin kapı ile getirildiğine ilk kez tanık olmaktadır.



İkramiyenin ödenmesi için biletin incelenmesi ve arka yüzünün kontrol edilmesi gerekmektedir. Talihlinin "Aman dikkat edin, bilet yırtılarsa, paralar da gider" uyarıları eşliğinde, bilet sıcak suyla yumuşatılır, daha sonra da dikkatlice kapıdan sökülür.



Bu sırada oldukça heyecanlı dakikalar geçiren vatandaş da bileti yırtılmadan çıkarıldığı için rahat bir nefes alır. Biletin arkasının görevlilerce kontrol edilmesinin ardından 200 bin liralık büyük ikramiye talihliye ödenir."



