Hamal Kılığındaki polis 800 kilo kaçak nargile tütünü buldu 

Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA) - HAMAL kılığına giren bir polis kafenin altında bulunan dehlizdeki kaçak nargile tütünü deposunu ortaya çıkarttı. Dehlizde yapılan aramalarda 800 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Beyazıt Mahallesi\'nde bazı kişilerin kaçak nargile tütünü sattığını belirleyerek çalışma başlattı.

HAMAL KILIĞINDAKİ POLİS TÜTÜNLERİ TAŞIMAK İÇİN 80 LİRAYA ANLAŞTI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne görevli bir polis memuru şüphelilerin kaçak nargile tütünlerini sakladıkları yeri belirlemek için Beyazıt\'ta hamal kılığında fiziki takip başlattı. Şüphelilerle kolilenmiş nargile tütünlerini taşımak için günlük 80 liradan anlaşan polis memuru tütünlerin saklandığı yeri belirleyerek müdürlerine bilgi vermesi üzerine operasyon başlatıldı.



İŞYERİ ALTINDAKİ DEHLİZDE 800 KİLO NARGİLE TÜTÜNÜ

Polis ekipleri bir işyerinden girilen dehlizde yaptığı çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 800 kilo kaçak nargile tününü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliye \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet\' kapsamında işlem başlatılarak para cezası verildi. Hamal kılığındaki polisin üzerine yerleştirilen gizli kamerada tütünlerin taşınması görüntülendi.



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