Hama'da Suriye ordusuna ait jet düşürüldü, uçağın pilotu militanlar tarafından öldürüldü

Suriye’nin Hama kentinde Suriye ordusuna ait bir jetin militanlar tarafından düşürüldüğü ve pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir kaynak, “Hama dolaylarında düşen askeri hava aracı, teröristler tarafından vurulmuş ve pilot da öldürülmüştür” dedi.

Orduya ait savaş uçağını Özgür Suriye Ordusu militanlarının düşürdüğü iddia edilse de, Suriye yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise internet sitesinde uçağın iki pilotundan birinin öldürüldüğünü bildirdi. Başka bazı kaynaklarda da diğer pilotun gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan, Suriye ordusuna ait, L-39 Albatros jetinin düşürüldüğü haberinin geldiği sıralarda sosyal medyada yayılan bir videoda ise, Fetih El Şam'ın da içerisinde yer aldığı Heyet Tahrir Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) militanlarının Hama’nın kuzeyinde düşürülen uçağın pilotunun öldürmesine dair görüntülere yer verildi.