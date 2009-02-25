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Yaşam

Haluk Ulusoy beraat etti

TFF Eski Başkanı Ulusoy ile başkan vekilleri Ata Aksu ve Orhan Saka, 'Hizmette emniyeti suiistimal' davasında suçsuz bulundu.

25 Şubat 2009 02:00

TFF Eski Başkanı Ulusoy ile başkan vekilleri Ata Aksu ve Orhan Saka, 'Hizmette emniyeti suistimal' davasında suçsuz bulundu.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy, eski Başkan Vekilleri Ata Aksu ve Orhan Saka ile eski Mali İşler Koordinatörü Haldun Kozakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi, "hizmette emniyeti suiistimal" suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, Hazine vekili ile bazı sanık avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Kaya, yargılama dosyasında toplanan deliller ve bilirkişi raporunun, hüküm kurmaya elverişli olduğunu belirterek, daha önceki yeniden bilirkişi raporu alınması yönündeki talebinden vazgeçtiğini söyledi.

Yargıç Hayrettin Türe, ara kararında, sunulan bilirkişi heyeti raporu karşısında, yeniden bilirkişi incelemesine gerek olmadığına karar verdi. Cumhuriyet Savcısı Kaya, esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sundu. Kaya, sanıklar hakkında "hizmet nedeniyle emniyeti suistimal" suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonunda, sanıkların yürüttükleri hizmet sebebiyle yaptıkları işlemlerin genel kurul kararıyla ibra edildiği gibi toplanan deliller ve dosyası kapsamı itibariyle atılı suçun unsurlarının da oluşmadığını kaydetti.

Savcı Kaya, tüm sanıkların, CMK'nın 223/2. maddesinin (a) bendi uyarınca ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini istedi. Hazine avukatı Özlem Duman, iddia makamının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise esas hakkındaki görüşe katıldıklarını ifade ederek, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu. Yargıç Hayrettin Türe, CMK'nın 223/2. maddesinin (a) bendi uyarınca sanıklar Haluk Ulusoy, Ata Aksu, Orhan Saka, Haldun Kozakoğlu, Burhan Çetin Erdem ve Sayim Adanur'un ayrı ayrı beraatine karar verildiğini açıkladı.

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