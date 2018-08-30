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Spor

Haluk Şahin: "Galatasaray maçından İnşallah 3 puanla ayrılacağız"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Galatasaray maçında 3 puan hedeflediklerini söyledi

30 Ağustos 2018 14:07

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Galatasaray maçında 3 puan hedeflediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan 3 puanla ayrılarak üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor. 1 Eylül Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak olan karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapan bordo-mavililerde Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Galatasaray maçının önemli olduğunu kaydederek, “Trabzonspor maçlara her zaman hazırdır, hazır olarak çıkar. Büyük maçlarda da büyük oynar” dedi.
“İNŞALLAH 3 PUANI ALAN TARAF OLACAĞIZ”
Hedeflerinin 3 puan olduğunu ifade eden Şahin, “Futbolcularımıza ve taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Özellikle taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmayacak, tezahüratlarıyla bize eşlik edeceklerdir. İnşallah 3 puanla ayrılan taraf olacağız. Bekleyip göreceğiz. Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılabilseydik maçın havası daha değişik olacaktı ama hakem buna müsaade etmedi” diye konuştu.

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