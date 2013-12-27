Haluk Özdalga da AKP'den istifa etti

17 Aralık operasyonu ve hizmet hükümet kavgası ile beraber AKP'de yaprak dökümü devam ediyor. İdris Bal ile başlayan istifa dalgası Hakan Şükür ile devam etmişti. Bu istifa dalgasına bir yenisi daha eklendi. Ankara milletvekili Haluk Özdalga partisinden istifa etti.

Haluk Özdalga 17 Aralık operasyonu kapsamında Adli Kolluk Yönetmeliğinin değişmesini çok vahim olarak nietelemiş ve partisince disiplin kuruluna kesin ihraç istemi ile sevkedilmişti.

AKP Ankara milletvekili Haluk Özdalga istifa etti. AKP MYK'sında kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen AKP Ankara milletvekili Haluk Özdalga istifa etti.

AKP İzmir Milletvekili Erdal Kalkan'dan sonra AKP Ankara milletvekili Haluk Özdalga da istifa etti.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdalga yolsuzluk iddiaları ortayla çıktığı andan itibaren Başbakan Erdoğan'ın takındığı tutumun "tarihe geçmek isteyen bir lidere yakışmadığını" söyledi.

Türkiye'nin 17 Aralık'tan itibaren çok yanlış bir yola girdiğini ifade eden Özdalga, "Polis doğrama makinesinden geçiriliyor. Yargıya müdahale ediliyor. Yolsuzlukların üstü örtülüyor. Her şeyi kumpas ve dış müdaheale ile açıklamak doğru değil. Bu gidiş rejim için tehlike arzediyor. Bir rejim ve devlet krizi yaşanıyor.Ben Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu duruma müdahele etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Haluk Özdal kimdir

Haluk Özdalga, 10 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Numan, annesinin adı Emine Nimet'tir.

İnşaat Yüksek Mühendisi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

Altyapı ve çevre konularında hizmet veren bir mühendislik firmasının kurucusu oldu ve yöneticisi olarak çalıştı. Toplumcu Düşün ve Sosyal Demokrat Ufuk dergilerinin editörlüğünü yaptı. Siyaset felsefesi, dış politika ve güncel sorunlar üzerine pek çok gazete ve dergide makaleleri yayınlandı. Avrupa sosyal demokrasisini anlatan "Sosyal Demokrasinin Oluşumu" ve "Kötü Yönetilen Türkiye" adlı kitapları basıldı.

23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve İsveççe, az düzeyde İtalyanca ve Rusça bilen Özdalga, evli ve 2 çocuk babasıdır.