Haluk Levent'ten Yurt gazetesine: Yandaşlardan ne farkınız kaldı?

Şarkıcı Haluk Levent, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “hukukun üstünlüğü” sözleriyle yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Levent'in tepkisini gelen yorumları haberleştiren CHP'ye yakınlığıyla bilinen Yurt gazetesi, "Kılıçdaroğlu'na sataşan Haluk Levent'e tepki yağdı" sözleriyle bir tweet attı. Levent Twitter'dan Yurt'un haberini retweet yaparak, "Yandaş gazetelerden ne farkınız kaldı?" diye sordu.

Levent, "Sevgili Yurt gazetesi. Yandaş gazetelerden ne farkınız kaldı? Her fikrini söyleyene böyle mi davranacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun, Melih Gökçek'in Erdoğan'ın istifasını istemesini yanlış bulduğuna dair açıklamalarına tepki gösterdiği için eleştirilen Haluk Levent ikinci bir açıklama yaptı. Levent, "Kendi AHBAP grubumda dahi görüşleri farklı farklı olan arkadaşlarımız var. Ama biz birbirimizi eleştirerek büyürüz. Hoşgörü şart!" diye konuştu.

Hakkında yapılan haberlere de tepki gösteren Levent, “Sevgili Yurt gazetesi. Yandaş gazetelerden ne farkınız kaldı? Her fikrini söyleyene böyle mi davranacaksınız” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “hukukun üstünlüğü” vurgusu yaparak, Melih Gökçek'in Erdoğan'ın istifasını istemesini yanlış bulduğuna dair açıklamalarına müzisyen Haluk Levent tepki göstermiş, "Yahu tüm CHP olarak ‘Mansur Yavaş kazandı ama Melih Gökçek oyları çaldı’ diyen siz değil misiniz? Eee nasıl oluyor bu seçimle gelmek işi?” diyerek eleştirmişti.

TIKLAYIN - Haluk Levent'ten Kılıçdaroğlu'na Gökçek tepkisi

Hürriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri üzerine gelen tepkilere de cevap veren Levent hükümeti de eleştirdiğini belirterek, "Çok ağır eleştirmedim aslında Melih Gökçek söylemi 'çelişki' gibi geldi. Hükümeti eleştiriyorsak muhalefeti de eleştirebileceğiz. Haktır bu" yazdı.

Levent, "Düne kadar ODTÜ ormanları yüzünden istifasını istediğiniz Gökçek için 'ama ilkesiz alınıyor' derseniz biz de kendimizi İsveç'te zannederiz" ifadesini kullandı.

Haluk Levent devamında şu açıklamaları yaptı:

“Kılıçdaroğlu’nun Gökçek’e uygulanması olası yaptırımlara çıkışını eleştirmemle ilgili hala bazı yanlış anlamalar var. Konunun Gökçek’le hiç ilgisi yok. Gökçek’in gidişine neden karşı çıkıyorsunuz demedim. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri, tüm siyasetçilerden umduğumuz tutarlılığı ondan fazlasıyla umuyoruz. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Melih Gökçek çıkışının normal şartlarda haklı olarak değerlendirilmesi gerektiğini de biliyorum. Ancak, eğer Gökçek hakkıyla seçim kazanarak geldiyse, topluma neden haksızlıkla seçim kazandığına ikna etmeye çalıştınız? Eğer Gökçek haksız seçim kazandıysa, haksız seçimle gelenin de illa seçimle gitmesinin şart olduğu bir ilkeyi halka anlatmazsınız. Bana tutarsız gelen bir durumu dile getirdim. Muhalefet de eleştirilir. Daha tutarlı olsunlar diye muhalefete de muhalefet olunur :) Kendi AHBAP grubumda dahi görüşleri farklı farklı olan arkadaşlarımız var. Ama biz birbirimizi eleştirerek büyürüz. Hoşgörü şart!"