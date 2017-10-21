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Haluk Levent'ten Kılıçdaroğlu'na Gökçek tepkisi

"Yahu tüm CHP olarak 'Melih Gökçek oyları çaldı' diyen siz değil misiniz?"

21 Ekim 2017 16:41

Haluk Levent, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenen belediye başkanları ile ilgili "Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil; çocuğuna nasıl hesap verecek?" sözlerine sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil; çocuğuna nasıl hesap verecek?

Haluk Levent Twitter hesabından "Yahu tüm CHP olarak 'Mansur Yavaş kazandı ama Melih Gökçek oyları çaldı' diyen siz değil misiniz? Eee nasıl oluyor bu seçimle gelmek işi?" yazdı.

 

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