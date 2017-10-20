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Kılıçdaroğlu: Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil; çocuğuna nasıl hesap verecek?

"Aday göstermezseniz seçime girmez mesele biter, öbür türlü yanlıştır"

20 Ekim 2017 20:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifası istenen başkanlarla ilgili olarak, "Siz hak dahi aramadan istifa edeceksiniz diyorsunuz. Çocuğuna nasıl hesap verecek? Seçimle gelen birinin bu kadar ağır yaptırımla kalması doğru değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aydın'da muhtarlara seslendi. 

Kılıçdaroğlu, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Demokrasi yoksa hiçbirimize ihtiyaç yok. Belediye başkanları istifa tartışması milli iradeye haksızlık. İstifa etmezsen bedeli ağır olur ne demek. Suçlu varsa suç gizleniyorsa suçu gizleyen de suçludur. Kişinin suçu varsa mahkemeler var. Rejimler tek kişiden oluşmaz. Bizim belediye başkanlarımız var. Ben şahsen belediye başkanlarıma şunu söylerim; seçildiğiniz günden itibaren her kuruşun hesabını vatandaşa vereceksiniz. Bu işin sağı solu yok.

Birbirimize selam veremez hale geldik? Her şeyi ben biliyorum derseniz o ülkede demokrasinin dibine kibriti çakmış olursunuz. Hükümet, vali, beni haksız yere görevden aldı, giderim hakkımı ararım. Bu adalet arayışını gösterir. Haksız muameleyle karşı karşıya kaldım diyor. Siz hak dahi aramadan istifa edeceksiniz diyorsunuz. Çoluk çocuğu yok mu, demeyecek mi niye istifa ettin? Çocuğuna nasıl hesap verecek? Seçimle gelen birinin bu kadar ağır yaptırımla kalması doğru değildir. Aday göstermezseniz seçime girmez mesele biter, öbür türlü yanlıştır."

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