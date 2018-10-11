Haluk Levent'ten, Ümmiye Koçak'a yardım eli

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile reklam filminde rol alan Ümmiye Koçak\'ın kurduğu Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu, davet edildikleri Stuttgart Uluslararası Tiyatro Festivali\'ne gidebilmek için kostüm ve ulaşım sponsoru aradığını duyurmasının ardından Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent devreye girerek sorunu çözeceğini bildirdi.

Yazar, yönetmen ve oyuncu Ümmiye Koçak’ın sponsorluk sorununu gündeme getirerek hem sosyal medya hesaplarında hem de haberler konu olmasının ardından sanatçı Haluk Levent devreye girdi. Ümmiye Koçak’ın twitter hesabında, \"Canımın içleri Almanya\'da düzenlenecek olan Tiyatro Festivaline Türkiyeyi temsilen davetliyiz. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Oyunumuzda ki köstüm ve küçük masraflar için ise sponsor arayışı içindeyiz\" duyurusunu yaptı.

Bunun üzerine Haluk Levent devreye girerek yine sosyal medya hesabında, \"AHBAP Platformu olarak Ümmiye ablamızın yanındayız. Sponsorlarımızla görüşme halindeyiz\" açıklamasında bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Ümmiye Koçak, sosyal medya hesabından, \"Canımın içleri güzel yavrularım gün içerisinde haberlere konu olan sponsor arayışlarımız için hepinizden çok güzel destek mesajlari aldık. Az önce güzel yavrum Haluk Levent\'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği festival öncesi tüm masraflarımızı karşılayacaklarını söylediler\" diye duyurdu.

Bu arada Stuttgart Uluslararası Tiyatro Festivali\'ne 9 kişilik bir ekiple gidecek olan Ümmiye Koçak yönetimindeki Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu, 21-22 Kasım tarihleri arasındaki organizasyona \'Baba Ben Geldim\' ve \'Başardık\' isimli oyunlarını sahneleyecek.



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